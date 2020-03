Julio Buffarini, ailier de Boca Juniors, a reconnu sur Radio Mitre Córdoba qu’il aimerait revenir un jour aux ateliers, et il a parlé avec Javier Pastore, maintenant à Rome: “Mon rêve est de prendre ma retraite dans le ‘T’ et de le faire dans le bon sens. Ces jours-ci, j’ai parlé à Pastore pour lui demander comment il allait et je lui ai dit de retourner au club, c’est un joli objectif. “