Buffarini, sur Tevez: “Nous avons bien vu Carlos, renouvelé”

Julio Buffarini Il a commencé la présaison de la meilleure façon et semble avoir remporté le poste d’arrière droit La bouche. Pour l’instant, il a commencé jeudi avant Université (Pérou) et il est prévu d’être ce dimanche contre Athlético Paranaense, Je trouve que vous pouvez voir à partir de 21 sur l’écran de TNT Sports.

“Nous sommes heureux d’avoir terminé la pré-saison et d’avoir saisi les idées de Miguel (Russo) pour arriver au mieux le week-end prochain. Il parle et met l’accent sur le traitement du ballon à associer les uns aux autres. Et soyez plus poignardant, plus offensant “, at-il dit.”Buff“avant de partir pour Saint Jean.

Et il a dit: “Ceux d’entre nous qui sont du côté défensif doivent continuer à ajouter des choses, nous avons joué de bons matchs. Maintenant, nous avons l’obligation de nous améliorer à partir du milieu du terrain en avant, parce que nous avons des joueurs avec un bon pied et une bonne hiérarchie.”

Pendant ce temps, il a dit comment ils le voyaient Carlos Tevez dans l’intimité du campus. “Nous avons bien vu Carlos renouvelé. Quand un nouveau personnel d’entraîneurs arrive et qu’un an commence, nous renouvelons tous parce que nos attentes sont très élevées. Carlos et les autres garçons ont bien fait et nous avons pu bien terminer la pré-saison”, a déclaré le défenseur.

Finalement, Buffarini a rapporté que Ramón Ábila Il leur a raconté ce qui est arrivé à Nestor Pitana, bien qu’il ait préféré ne pas le faire savoir. “Il nous a raconté ce qui s’est passé, mais il reste dans les vestiaires”, a-t-il conclu.