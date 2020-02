Buffon explique la gaffe avec le fan chinois: “Je voulais juste créer de l’empathie, il y a beaucoup d’intolérance”

La rédaction de Le Iene a rejoint Gianluigi Buffon pour parler de la gaffe commise par le gardien de la Juventus dans l’après-match de San Siro, quand il est devenu le protagoniste d’un rideau contesté avec un fan chinois: “C’est une blague que je referais. C’était une question agréable de créer de l’empathie. À San Siro, il y a toujours beaucoup de fans chinois; ce soir-là, il était seul et dans un coin. Pour le mettre à l’aise, j’ai essayé d’interagir avec lui en faisant quelques autographes et en me parlant. Je voulais envoyer un signal à un moment où, surtout en Italie, il y a beaucoup d’intolérance. Je voulais briser ce mur, à tel point que je l’ai même caressé. Je m’excuse si quelqu’un s’est senti offensé. “

La Juve de Sarri ne convainc pas. Ne valait-il pas mieux garder Allegri?

“Pour changer la peau, il fallait passer par un processus différent et cela prend du temps. Il était juste d’essayer quelque chose de différent pour obtenir les résultats.”

Qui, entre l’Inter et la Lazio, est le plus dangereux dans la lutte contre le Scudetto?

“Si l’Inter devait aller plus loin en Ligue Europa, je dirais probablement Lazio: jouer seulement dimanche, ça pourrait être plus effrayant”

Conte s’est-il mal comporté quand il est allé à l’Inter?

“Antonio est un grand ami, il était mon capitaine et il a gagné le droit de faire n’importe quel choix. Je l’aime.”

Guardiola sera-t-il le prochain manager de la Juventus?

“J’espère que Sarri restera, car cela signifiera que nous aurons gagné quelque chose.”

Combien de temps vas-tu jouer?

“Je ne sais pas, je vais jouer jusqu’en juin, alors voyons”