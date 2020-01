“Buffon? L’âge trompe. Higuain méritait le but. Naples? Ce ne sera pas facile”

TORINO. À la fin du défi Coupe d’Italie entre Juventus et Rome, s’est terminée par la victoire de trois à un des bianconeri, le technicien des hôtes est intervenu Maurizio Sarri.

«Nous avons eu une bonne première mi-temps, je pense que nous avons concédé quelque chose au début de la deuxième mi-temps, puis nous sommes revenus au jeu même si nous avons pris trop de risques au final. Buffon? Ne nous laissons pas influencer par l’âge, il est toujours un gardien de haut niveau. Douglas Costa et Ronaldo? Ils ont bien fait, il est clair que le premier n’a pas encore 90 ‘alors que le second est dans des conditions physiques et mentales extraordinaires, il joue à un rythme impressionnant. Higuain nouveau footballeur? Oui, maintenant il est plus généreux, je suis désolé qu’il n’ait pas marqué parce qu’il le méritait, il a pris une perche et a tiré sur le gardien de but à cinq mètres.

Modules? Nous pouvons faire à la fois 4-3-3 et 4-3-1-2, nous avons les joueurs qui peuvent se désengager dans les deux réglages que je préfère. Ronaldo améliorable? Sur un plan individuel difficile à améliorer, il y a peu à dire est l’un des meilleurs de l’histoire, j’espère lui faire gagner le sixième ballon d’or. Napoli? Nous parlons d’une équipe solide qui vient d’une période difficile, je connais plusieurs joueurs bleus et je connais leur valeur, je suis une équipe dangereuse et un défi très compliqué nous attend. Retour à Naples? Ce n’était pas une expérience normale, d’un point de vue humain, il y a certainement de l’émotion. “