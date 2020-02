Bukayo Saka à nouveau prêt pour Arsenal avant la bataille de Newcastle United

ST ALBANS, ANGLETERRE – 15 FÉVRIER: (L-R) Bukayo Saka et Alex Lacazette d’Arsenal lors d’une session de formation à London Colney le 15 février 2020 à St Albans, Angleterre. (Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .)

Arsenal a reçu un coup de pouce important avant son affrontement en Premier League avec Newcastle United dimanche. Le jeune ailier et arrière gauche de fortune Bukayo Saka est de retour après avoir été remplacé lors du dernier match contre Burnley à Turf Moor. Mikel Arteta espère que la présence de la starlette donnera un coup de pouce à son club alors qu’il vise à remonter la table.

Arsenal v Newcastle United Extrait

Nouvelles de l’équipe

Comme indiqué précédemment, Arsenal verra Bukayo Saka en forme avant le match de Newcastle. Reiss Nelson le rejoint dans l’équipe. Récemment, il s’est remis d’une tension aux ischio-jambiers, tout comme Sead Kolasinac.

Les nouvelles recrues Pablo Mari et Cedric Soares ne sont cependant pas aussi chanceuses. Le premier est en pleine formation mais le club déclare qu’il vise à faire ses débuts contre les Olympiakos en Ligue Europa. Ce dernier, quant à lui, vise à reprendre l’entraînement complet à la fin du mois.

Kieran Tierney est un absent depuis longtemps, étant sorti avec une épaule luxée en décembre. L’international écossais s’approche toutefois d’un retour à l’entraînement complet et pourrait y arriver d’ici la fin février.

Pour Newcastle, quant à lui, le voyage à Arsenal sera difficile en raison de blessures. Andy Carroll reste absent alors qu’il se débat avec une blessure au fléchisseur de la hanche. Le manager Steve Bruce a déclaré qu’il n’y avait pas de calendrier pour le retour de l’attaquant.

Dwight Gayle et Yoshinori Muto sont prêts pour des évaluations avant le match de dimanche, tous deux étant suspendus depuis janvier. Bruce a commenté que cela pourrait être un peu trop tôt pour la paire, bien qu’ils puissent figurer.

Enfin, Newcastle accueillera à nouveau Miguel Almiron et Joelinton contre Arsenal.

Prédiction

Alors qu’Arsenal a eu une saison à oublier, ils ont le don de battre Newcastle United. En fait, les Gunners ont triomphé lors de 13 des 14 derniers matches entre les deux équipes.

Le fait que Newcastle lutte généralement en attaque cette saison n’augure rien de bon pour Arsenal. Les hommes de Bruce ont généré seulement 9,9 tirs par match cette saison, ce qui est leur moyenne la plus basse dans une saison de haut niveau depuis le début de la métrique en 1997-1998.

Les Gunners n’ont pas été géniaux dans l’ensemble, mais ils ont les outils offensifs pour démonter ce côté de Newcastle, surtout à domicile où Alexandre Lacazette a au moins une faible chance de marquer un but.

De plus, Arsenal pourrait bien être déjà hors de course pour la dernière place en Ligue des Champions cette saison. Ils sont dix points derrière Chelsea, quatrième, et huit derrière Sheffield United, cinquième.

Le retrait probable de Manchester City de la Ligue des champions la saison prochaine signifie que la cinquième serait la dernière place de qualification pour la compétition d’élite européenne. Cependant, cela semble un pont trop loin pour Arsenal pour le moment.

Cela leur prend juste un peu de pression et devrait permettre aux Gunners de s’exprimer librement avec le ballon, quelque chose qu’ils peuvent exceller et utiliser pour briser un adversaire.

Score prédit: Arsenal 2 Newcastle United 0

Photo principale

