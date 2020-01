Bulletin de Lecce, CM: malchanceux Lapadula et Mancosu proches de marquer | Serie A

Parma-Lecce 2-0

Gabriel 6: ne doit pas effectuer d’interventions difficiles, bon sur les sorties élevées

Dell’Orco 6: Kulusevski tente de s’échapper mais ne s’en va pas; prudent et précis

Lucioni 6: un peu lent pour relancer l’action

Rossettini 5: L’anglais ne le dérange pas, Cornelius le fait

Faire un don 5.5: Parme pousse toujours de son côté et plus d’une fois il atteint la croix

Deiola 6: ex de garde qui met la course à pied et les muscles sur le terrain

(À partir de 42 s. Rispoli sv)

Tachtsidis 5.5: Lecce en mise en scène est assez lent surtout quand il faut trier le jeu d’un côté à l’autre

Petriccione 6: l’un des plus dangereux de lui, même s’il prend un carton jaune inutile

Gauche sur 6: tente de frapper mais la défense croisée se ferme bien; se déplace entre les lignes et glisse souvent au-delà de la défense de Parme

(À partir de 18 s. Lapadula 6: une traversée de deux étapes vient d’être saisie)

Babacar 5.5: belle touche du ballon mais devant le but c’est pas trop mal

(À partir de 32 s. Vera 5.5: entrez mais le sort du match ne change pas)

Falcon 5.5: La défense de Parme est souvent en difficulté mais Falco n’en profite pas

Attacher. Liverani 6: affronter Parme sans crainte et essayer de frapper avec les redémarrages