Bulletins du Borussia Dortmund – Risquez le meilleur, le mal en deux

Burki 6.5 – En début de course, son intervention sur Lainer est fondamentale. Je ne peux rien faire pour l’objectif de Stindl.

Piszczek 6 – Plea est un client plutôt mal à l’aise et ce n’est qu’avec une grande expérience qu’elle peut l’éloigner des zones dangereuses.

Hummels 6 – Performance sans grosses bavures dans une course très importante pour le reste de la saison.

Zagadou 5 – Plusieurs fermetures approximatives sur les adversaires avancés. C’est le point faible du back office de Favre.

Hakimi 7 – Scooter infatigable dans la voie de la compétence. Signez le 1-2 au énième galop, servi par Sancho.

Witsel 6.5 – Il s’adapte aux différents moments de la course avec une grande autorité. Il fait pratiquement toujours la bonne chose, limitant au minimum les erreurs et les distractions.

Boîte 6 – Combattez sur chaque balle au milieu du terrain dans un match avec des rythmes assez élevés. Efficace dans les deux phases du jeu.

Guerreiro 6 – Un départ modéré de l’extérieur de Dortmund, qui fait quelques erreurs triviales en début de course. Au fil des minutes, cependant, il remédie et se familiarise avec le match.

Brandt 5 – Certainement le moins proactif de tout le département avancé de Dortmund. Jamais en évidence, il quitte le terrain à mi-chemin de la seconde mi-temps. À partir de 66 ‘Sancho 7 – Il donne de la force à son offensive avec l’aide de Hakimi à l’occasion qui décide du match.

Haaland 6 – Son aide pour le but qui a ouvert le score cet après-midi. Il rate une occasion assez facile à la fin de la course et c’est une nouvelle. À partir de 90 ‘Akanji SV.

Danger 7.5 – Il ouvre la danse avec un auteur net contre son ancienne équipe. La nostalgie des fans de Mönchengladbach augmente quand il montre les meilleurs clichés de son répertoire. Depuis 82 ’Reyna SV.