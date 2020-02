Bulletins Fonseca – Cinq KO en sept matches en 2020: Paulo, nous avons un problème

“La cinquième défaite de 2020 sur 7 matches signale un plongeon. Désavantagée, psychologiquement, l’équipe quitte le match.” La Gazzetta dello Sport d’aujourd’hui analyse le nouveau faux pas de Rome et son entraîneur Paulo Fonseca, battu 2-1 hier soir lors de l’affrontement direct de la Ligue des champions contre l’Atalanta. “Il change cinq hommes et surtout des tactiques pour trouver Rome. Il court bien un moment, puis gagne le plus fort. Et maintenant penser aux Champions devient un exercice d’optimisme”, fait écho au Corriere dello Sport. L’entraîneur portugais a essayé de mélanger les cartes, a proposé Mancini au milieu du terrain et a opté pour une forme différente, mais son équipe n’a pas montré la moindre réaction de toute façon et a donc fini par succomber à un adversaire supérieur dans la tête et dans la tête. jambes. Où est passée la belle Rome admirée en 2019? Il est urgent de trouver un remède, car l’Europe la plus prestigieuse ne semble aujourd’hui qu’un lointain souvenir.

Ce sont tous les votes de Paulo Fonseca:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

VoceGiallorossa: 5,5