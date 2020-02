Bulletins Sassuolo-Parme: Berardi mal, la défense se démarque à Parme

SASSUOLO

Conseils 6.5 – Marque des buts sur le premier tir au but, dans lequel il est absolument innocent, tandis qu’en seconde mi-temps il évite le rappel.

Toljan 6 – Parmi les meilleurs de son domaine, il pousse constamment sur son couloir, profitant également du désintérêt de Gervinho pour la phase défensive.

Ferrari 5.5 – Il coupable perd le contact avec Gervinho sur la contre-attaque qui mène l’Ivoirien au but.

Romagne 6 – Match sans bavure pour le jeune défenseur, qui a pour mission de limiter Cornelius.

Kyriakopoulos 6 – Il accompagne constamment l’action, mais les refrains continus de Siligardi le gênent de manière décisive.

Locatelli 6.5 – Le gardien le plus proche de battre Parme aujourd’hui: son droit de tourner mériterait certainement plus de chance, mais aujourd’hui la course pour Sassuolo était hantée

Obiang 6 – Son écran en défense aujourd’hui est largement superflu. De Zerbi s’envole pour déséquilibrer le défi. À partir de 65 ‘ Bourabia 6 –

Berardi 5 – Simulation claire à l’occasion du ballon perdu menant au but de Gervinho, l’arbitre et le VAR ne sont pas dupes. Jamais incisif au milieu ducal, il obtient également un jaune pour un coude haut.

Djuricic 5.5 – Le meneur de jeu est obligé de jouer sur un terrain sans avoir l’espace et le temps pour faire la différence. À partir de 65 Defrel 5.5 – Il est difficile d’entrer dans le jeu et la surpopulation créée par Parme au bord de la zone n’aide certainement pas.

Boga 5.5 – Le seul à créer de vrais maux de tête pour défendre Parme en première mi-temps. Puis Laurini entre et ne touche plus le ballon. À partir de 79 ‘Haraslin sv.

Caputo 6 – Un duel qui dure quatre-vingt-dix minutes avec Colombi et l’ancien attaquant d’Empoli les éprouve vraiment tous: il sort vaincu, avec le gardien aujourd’hui un grand protagoniste.

De Zerbi 5 – Changements tardifs et sans inspiration: pour la troisième fois, il ne marque pas à D’Aversa de Parme, qui devient par conséquent la plus classique des bêtes noires pour l’entraîneur Sassuolo.

PARME

Pigeons 7 – Un report trop court fait peur à la courbe croisée, mais les interventions précédentes et suivantes en font l’une des meilleures sur le terrain aujourd’hui.

Darmian 5.5 – En état imparfait déjà sur le terrain, il tient le coup jusqu’à ce qu’il puisse mais doit lever le drapeau blanc avant de se reposer. À partir de 42 ‘ LAURINI 7 – Dès son entrée Boga cesse d’être dangereux: il entre avec une grande concentration, éliminant tout danger dans sa voie.

Iacoponi 7 – Et penser que seul vendredi semblait être mis en doute pour une attaque fiévreuse … Il joue comme un lion, sauvant sa porte à au moins trois reprises et donnant également l’impulsion à de nombreuses contre-attaques.

Bruno Alves 6.5 – Tous sont à elle, et ce n’est pas nouveau. Contrôle minutieux des insertions de Caputo et Djuricic derrière la défense.

Gagliolo 6.5 6 – Berardi ne se rapproche jamais de lui et est en fait contraint de se concentrer et d’utiliser ses coudes pour trouver une marge de manœuvre.

Hernani 6 – Course avec beaucoup de sacrifices, il abaisse sa plage d’action habituelle d’au moins 20 mètres et ne casse pas lorsqu’il y a un adversaire à poursuivre.

Brugman 6.5 – Dans les espaces restreints, il monte dans le fauteuil, distribuant la qualité et donnant du souffle à la manœuvre. Lors de la troisième course consécutive, il prouve qu’il a tout pour être propriétaire de cette équipe.

Kurtic 6.5 – Beaucoup de sacrifices pour le Slovène dans une course pas particulièrement adaptée à ses caractéristiques: il donne la tête à la contre-attaque ducale qui mène au but.

Siligardi 5.5 – Il touche beaucoup de balles, surtout en seconde période, mais il ne peut pas faire la différence. Certes, le travail défensif exténuant auquel il est contraint ne l’aide pas. À partir de 75 ‘Pezzella sv.

Cornelius 7 – Héroïque: défend le ballon avec détermination et physique pendant plus de quatre-vingt-dix minutes, mais signe également la passe décisive pour le match de Gervinho et celui pour le deuxième tir de la course ducale, par Pezzella.

Gervinho 6.5 – Il se débarrasse de toute pression en touchant le filet qui fait avancer Parme et décide en fait le défi: avant et après tant de mouvements pour élargir les chemises neroverdi. Après les dernières semaines mouvementées, il était difficile d’en demander plus. À partir de 55 ‘ Gras 6 – Augmente la densité au milieu de terrain mais n’affecte pas le défi.

D’Aversa 6.5 – Il a parié sur Gervinho dès la première minute et les faits lui donnent raison. Paradoxalement aussi aidé par une blessure, juste pour changer: l’entrée de Laurini pour Darmian bloque en fait la principale source de danger de Sassuolo, l’inspiration de Boga.