Bundesliga à la 45e minute: Werder, Leverkusen et Schalke en tête, 0-0 Leipzig | Estero

Après l’avance de vendredi remportée par la Cologne, le 25e jour de la Bundesliga continue aujourd’hui avec six matchs. Parmi les matchs à 15h30, le match à l’extérieurRB Leipzig sur le terrain de Wolfsburgdans la zone Europa League le Schalke accueille le Hoffenheim. La réunion la plus attendue de samedi en tout cas est celle de 18h30, entre Borussia Monchengladbach et Borussia Dortmund. La journée se terminera demain, avec deux autres matches, dont un B sera également impliquéayern Monaco leader du classement.