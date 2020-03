La Cologne conquiert Paderborn à l’avance qui ouvre la 25e journée de championnat dans la Bundesliga allemande. Mère et Hector mettre la course en descente pour les invités, qui dans la seconde moitié contiennent la tentative de retour des hôtes, dans le but avec Srbeny. La Cologne monte ainsi à la dixième place avec 16 points d’avance sur Paderborn, dernière du classement.