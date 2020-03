Bundesliga: le LDF appelle à la clarté et au dialogue après les protestations des fans et les interruptions

Le LDF, l’instance dirigeante de la Bundesliga 1. et 2., a publié une déclaration concernant les manifestations controversées des supporters et la réponse officielle dont ils ont été témoins ces derniers jours. Plus particulièrement à Sinsheim, le match à l’extérieur du Bayern Munich contre TSG Hoffenheim a été interrompu deux fois après que le Bayern a affiché des bannières portant la marque du propriétaire de Hoffenheim Dietmar Hopp a Hurensohn («fils de pute», «fils de putain»).

Dans sa déclaration, le LDF tente de maintenir un équilibre entre la liberté d’opinion absolue et les manifestations qui pourraient être interprétées comme des incitations à la violence. Ils écrivent,

La liberté d’opinion, qui inclut la protestation, n’est pas en débat. Le football allemand se distingue par sa grande diversité; cela ne devrait ni ne peut changer. Mais il est également clair que les gens n’appartiennent pas en croix sur des bannières. La diffamation, l’incitation et la haine – quelle que soit leur forme – ne sont pas acceptables.

En réponse aux critiques selon lesquelles le LDF aurait dû agir beaucoup plus tôt, à savoir en cas d’attaques racistes telles que celles reçues par Jordan Torunarigha du Hertha Berlin à Gelsenkirchen, le LDF accepte la critique mais fait valoir qu’il ne nie pas leur action maintenant:

Il est tout à fait légitime de se demander pourquoi cette attitude ne s’est pas manifestée aussi clairement auparavant. Cette question ne devrait cependant pas être une raison pour ne pas suivre cette voie de manière cohérente maintenant.

Ils ont appelé à une «définition précise» du «plan en trois étapes» en ce qui concerne «son interprétation, sa mise en œuvre et ses conséquences potentielles». Le raisonnement derrière cela est assez évident:

Les interruptions de jeux ne doivent pas devenir la règle; les matchs doivent être décidés sur le terrain.

Le LDF a également répondu en particulier à l’argument des ultras selon lequel la DFB avait «rompu sa parole» concernant l’imposition de sanctions collectives. Ils déclarent,

Il n’y a ni eu ni réintroduction générale de sanctions collectives. Le cas spécifique en discussion concernait une peine de probation juridiquement valable prononcée par le tribunal des sports en novembre 2018, ce qui était de notoriété publique. Après des incidents répétés, la probation a été annulée et l’exclusion [of all BVB fans] ainsi pris effet.

Quoi qu’il en soit, la LDF a conclu en lançant un appel à un dialogue plus approfondi entre elle-même, la DFB, les clubs et les fans et en “reconnaissant explicitement les nombreuses contributions positives de nombreux groupes de fans au profit de notre culture du football”.