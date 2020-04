Bundesliga: le LDF commence les tests COVID-19 à l’échelle de la ligue avant le redémarrage

Selon un nouveau rapport de Kicker, la Ligue allemande de football (DFL) devrait mettre en œuvre des tests obligatoires pour COVID-19 à l’échelle de la ligue. Non seulement la 1. Bundesliga sera testée, mais la 2. Bundesliga aussi. Aucun mot n’a été mentionné sur les ligues en dessous d’eux. Les tests commenceront immédiatement, aujourd’hui.

Dans le rapport, ils mentionnent que bien qu’il y ait des inquiétudes présumées concernant un éventuel gaspillage de tests effectués sur la Bundesliga et à retirer aux citoyens allemands, le LDF rapporte que ce ne serait pas le problème et que les tests des joueurs feraient une brèche marginale dans la capacité de test totale. Kicker écrit:

Les tests sont l’un des principaux points de critique. Cependant, le LDF souligne que tous les laboratoires ont donné des assurances écrites que les capacités actuelles étaient suffisantes et que les tests Covid-19 des joueurs de Bundesliga et de 2nd Bundesliga n’entraîneraient aucune restriction ou limitation sur les capacités de test. «Selon le rapport de gestion de l’Institut Robert Koch daté du 22 avril, le volume des capacités de test s’élève actuellement à 818 000 par semaine, sur la base des jours ouvrables hebdomadaires. Le football professionnel n’en occuperait même pas 0,4%. On peut également supposer que les capacités de laboratoire disponibles en Allemagne augmenteront encore davantage », explique le LDF.

C’est important, car c’est le premier signe d’action clair que nous avons vu dans une ligue majeure redémarrer et tenter de terminer la saison 2019/2020. Nous avons déjà vu la Première division belge A et la Ligue 1 et 2 en France déjà annulées (qui ont décerné le trophée de la ligue aux équipes de première place, Club Brugge KV et Paris-Saint-Germain, respectivement). Bien que la décision de la Bundesliga incombe entièrement au gouvernement fédéral allemand et à la chancelière Angela Merkel, le fait que le LDF adopte activement des mesures est un signe encourageant pour voir le FC Bayern et le reste de la Bundesliga reprendre et terminer leur saison. Cela met également la Bundesliga dans une bien meilleure situation si l’UEFA décide de reprendre la Ligue des champions.

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation alors que le LDF et le gouvernement allemand devraient discuter la semaine prochaine d’une décision concernant le sort de la Bundesliga 2019/2020.