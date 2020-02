Bundesliga LIVE: Dortmund 0-0 et Gladbach devant. Herta est en dessous de 3-0 | Estero

Après l’avance entre les dirigeants du Bayern et de Paderborn, le programme continue 23ème jour de Bundesliga avec 5 autres races.

À 15h30 le Borussia Dortmund en nette reprise de l’arrivée du phénomène Haaland tentera le coup dans la zone de Ligue des champions et ne manquera pas le train pour le titre en visitant le Werder Bremen en crise noire avec 4 KO consécutifs et se glissa dans l’avant-dernier carré. Avec une course de moins, mais en plein essor pour le titre c’est aussi le swing Borussia Mönchengladbach qui accueillera un Hoffenheim toujours en plein essor pour un placement européen, mais avec 2 défaites consécutives.

Même le FRIBOURG en Brisgau continue de chanter un stage européen accueillant un Düsseldorf sans victoires de 5 courses et s’est écrasé dans la zone de relégation. Le match de barrage se termine à 15h30 Hertha Berlin et Cologne.

Enfin, à 18h30, le Leipzig Schick tentera de défendre sa deuxième place en en voyant une Schalke 04 pas de victoires sur 4 courses, mais toujours en lice pour un placement européen ..