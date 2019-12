Burdisso a brisé le silence après son départ de Boca

Nicolás Burdisso a rompu le silence et a parlé de son départ de Boca. Avec l'arrivée de Juan Román Riquelme, l'ancien défenseur de Rome et de l'Inter a quitté le poste de secrétaire technique avec Aníbal Matellán.

"Nous avons rendu notre position disponible, nous ne voulions pas de peso ou quelque chose comme ça. Nous comprenons qu'aujourd'hui il y a d'autres personnes qui travaillent dans le club et les décisions sont prises automatiquement sans notre consentement. C'est pourquoi nous comprenons que nous n'avons plus rien à faire ici ", a admis Burdisso, en dialogue avec Olé.

Et dans la même veine, il a ajouté: "Hannibal et moi sommes tous les deux des enfants du club et nous ne voulions pas abandonner cela. Nous voulions juste nous retirer pour continuer le travail. Nous souhaitons le meilleur à Boca ", a-t-il conclu.