Burdisso: “L’Italie est ma deuxième maison, De Rossi est arrivé à Boca avec humilité”

L’ancien défenseur de Rome, Inter, Gênes et Turin Nicolas Burdisso il a parlé sur Instagram de “Casa Di Marzio” de son expérience en tant que manager de Boca: “Mon grand pari était le secteur de la jeunesse, sur lequel nous pouvions faire la différence. Quand je suis arrivé, l’équipe venait de perdre une finale (de Copa Libertadores contre River Palte, ndlr) et nous avons d’abord dû faire une reconstruction au niveau humain. Nous l’avons fait et je suis très heureux. Il y a un mois, ce club a remporté le championnat et en avait besoin – rapporte Vocegiallorossa.it. De Rossi? C’était simple pour lui. Les grandes ligues enlèvent généralement nos meilleurs jeunes. Il fallait penser l’inverse. Je me suis demandé pourquoi nous Argentins, qui avons les moyens, ne pouvons pas amener ici un personnage comme De Rossi. Trois ou quatre noms européens me sont venus à l’esprit, mais Daniele avait tout ce que je cherchais. Pour un Italien, s’impliquer ici n’a pas été facile. Avant d’essayer, j’ai attendu de voir ce que le Ro ferait. mais, qui était toujours sa maison et devait donc avoir la priorité. Après avoir vu leur choix, je l’ai appelé et je lui ai dit qu’il voulait lui proposer une solution et penser à nous aussi. Il a fait des choses ici qui mettent tout le monde dans sa poche, il est très humble. Voir des champions comme lui qui se mettent de notre côté est magnifique. Il était toujours entouré des plus jeunes, qui voulaient l’écouter. Et il les a satisfaits avec beaucoup de passion. Retour en Italie? C’est ma deuxième maison et parce qu’elle ressemble à l’Argentine. Et puis la figure de la DS y est forte. J’en ai eu de très bons comme Oriali et Branca, puis Pradé, Baldini et Sabatini. Enfin Petrachi. J’ai beaucoup appris de tout le monde. Un souvenir particulier de Rome? A Rome je me suis tout de suite bien trouvé, on vit le foot comme en Argentine. Le lien entre la ville et l’équipe de Rome est une chose folle, renforcée par un mythe comme Totti. J’apporte 5 ans de football unique et tout près de Scudetto. Juan? Trop facile à jouer, il est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai collaboré. “