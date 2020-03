Sean Dyche, technicien du Burnley, s’est exprimé lors de la conférence de presse après le match nul 1-1 contre Tottenham: “Nous avons causé plus d’un problème à nos adversaires et nous sommes heureux de continuer notre course invaincue. Celui sur Wood était une faute très claire, je ne comprends pas comment il n’a pas été autorisé le coup de pied de pénalité. Mon joueur ne s’est pas jeté au sol en exagéré, c’est peut-être pour cela que la pénalité n’a pas été infligée? C’est incroyable. “