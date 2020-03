Burnley planifie une offre de prêt d’été pour un Anglais avec plus d’aides que McNeil – HITC

Burnley de Sean Dyche pourrait offrir à la starlette de Chelsea Conor Gallagher une chance en Premier League après une belle saison de championnat à Swansea et Charlton.

Burnley espère signer cet été avec Conor Gallagher, un international de l’Angleterre des moins de 21 ans, prêté par Chelsea cet été, selon le Sun.

Alors que Frank Lampard coupe ses dents de manager sur le banc de Stamford Bridge, un jeune milieu de terrain avec un œil pour le but suit les traces estimées du patron des Blues en perfectionnant ses talents dans le sud du Pays de Galles.

Mais alors qu’un Lampard au visage frais n’aimait pas exactement son temps aux couleurs de Swansea City, Gallagher s’est déjà imposé comme l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe du club.

Le joueur de 20 ans a réussi six buts et neuf passes décisives en championnat cette saison, partageant son temps entre le Liberty Stadium et un séjour de six mois au Charlton Athletic.

Et, selon le Sun, Gallagher pourrait avoir la possibilité de faire ses preuves en Premier League cet été, avec Burnley intéressé à recruter à court terme le joueur de l’année 2019 de l’Académie de Chelsea.

Les Clarets de Sean Dyche ont de nouveau dépassé leur poids en 2019/20 et l’arrivée de Gallagher ajouterait une autre corde à l’arc de Burnley.

Burnley est un peu plus patient et facile à regarder ces jours-ci, mais, avec Ashley Westwood et Jeff Hendrick, leurs seuls milieux de terrain à marquer plus d’un but en Premier League, Gallagher pourrait offrir une poussée et un produit final bien nécessaires depuis le centre du parc .

«Il a beaucoup de qualités. Physiquement, techniquement, vous pouvez voir beaucoup de progrès en seulement six mois. Il devient un leader dans l’équipe de départ », a déclaré récemment la légende de Chelsea, Claude Makelele, dans des citations rapportées par le Star.