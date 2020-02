Crédit photo: .

À une époque où la courte portée s’évanouissant à l’arrière est devenue la norme, Sean Dyche et Burnley sont souvent critiqués pour leur style de jeu plus simple. Il y a eu des moments où Dyche a refusé d’accepter que la méthode de son équipe tournait uniquement autour du fait de faire passer le ballon d’un bout à l’autre du terrain le plus rapidement possible grâce à des balles longues fréquentes, mais il l’accepte et l’embrasse maintenant.

Burnley trouve la cohérence avec un style de jeu unique

Burnley s’est imposé comme une équipe de Premier League stable et peut-être dépassée. Ils ont confortablement évité la relégation chaque saison depuis leur retour en Premier League en 2016/17 et ont même réclamé les honneurs européens en 2017-18. Cette saison, sans beaucoup le remarquer, ils ont grimpé au dixième rang avec 37 points et figuraient dans les huit premiers avant la victoire d’Arsenal et des Wolves dimanche.

Pourtant, ce qui est le plus fascinant chez Burnley, plus que la cohérence avec une dépense nette relativement faible pour les joueurs, c’est comment ils y parviennent. Alors que de nombreux autres managers ont ressenti le besoin de construire les attaques de leurs côtés lentement et avec fluidité à partir de leur propre objectif, Dyche a plutôt opté pour une approche plus simple qui tourne autour des balles longues qui vise à réduire le risque d’être pris au plus profond de leur propre moitié.

Cette saison, Burnley a en moyenne 72 balles longues par match en Premier League – seul Sheffield United (76) a une moyenne de plus. De plus, leur gardien de but, Nick Pope, a réussi 450 longues passes infructueuses – deuxième seulement Ben Foster de Watford (488). Cependant, Pope a réussi 62,4% de ses passes depuis longtemps, plus que 61,5% de Foster et plus que tout autre gardien de but de la Premier League.

Pour souligner davantage le contraste de style entre Burnley et les autres équipes de Premier League, les Clarets se classent derniers en ce qui concerne le nombre total de passes courtes cette saison (258). De plus, seul Newcastle United (8662) a fait moins de passes dans le haut du classement cette saison que le 8743 de Burnley.

“Si vous pouvez l’obtenir d’ici au trou en moins de tirs que tout le monde, c’est de cela qu’il s’agit”, a expliqué Dyche en août 2018. “L’idée du football est d’essayer de gagner. Vous travaillez en arrière de gagner. Mais vous devez gagner. Vous devez faire ce que vous faites pour gagner. Tous les managers aimeraient jouer au football avec 600 passes et gagner tout le temps. Il n’y a pas de droits et de torts au football. »

Dyche sait trop bien que jouer une marque de football plus attractive se révélerait difficile avec la qualité des joueurs à sa disposition. “Si je suis allé dans un autre club avec des compétences différentes, croyez-moi, je jouerais différemment”, a-t-il poursuivi. Il sait également qu’une telle méthode pourrait également entraîner des problèmes inutiles, en particulier dans sa propre moitié de camp.

En optant avec son style actuel de fréquentation plus fréquente, Dyche supprime le risque de l’équation et réduit ainsi la pression sur sa défense et son gardien de but. Burnley enregistre en moyenne le deuxième plus faible pourcentage de possession en Premier League cette saison (42,8%), mais n’a été dépossédé que 206 fois – le deuxième en importance de toute équipe, derrière Newcastle (205). Les équipes d’opposition doivent gagner le ballon plus loin du dernier tiers de Burnley parce que le camp de Dyche n’essaye pas de garder le ballon là-bas.

Intégrer à partir de .

Au cours des quatre dernières saisons en Premier League, Burnley n’a concédé que 17 erreurs menant à des buts. Arsenal, en revanche, en a fait 37, Liverpool et Manchester United 20 et Fulham, qui a tenté un jeu de passes en douceur par l’arrière à leur retour dans l’élite, en a fait 12 la saison dernière seulement. Cela a conduit à leur relégation immédiate au championnat.

L’approche de Burnley présente également des avantages dans un sens offensif. Alors que les parties adverses utilisent la haute presse comme moyen de déposséder les parties, Burnley annule non seulement la menace envers leur propre but, mais leur méthode peut exploiter l’espace derrière les lignes défensives élevées en mettant le ballon sur le terrain aussi rapidement que possible.

«Pouvons-nous jouer entre les deux, déplacer et faire glisser rapidement le ballon sur le terrain pour atteindre des positions offensives agressives? Oui, nous le pouvions », a poursuivi Dyche. «Un autre jour, contre une ligne de fond haute, pourquoi ne le mettriez-vous pas derrière eux? Si l’adversaire est vraiment bon pour garder le ballon et être progressif dans sa passe, allez-vous les battre à leur jeu? Probablement pas. Pouvez-vous les battre dans un jeu auquel ils ne sont pas habitués? Il y a une chance. “

Dyche trouve maintenant des attaquants qui correspondent au style qu’il veut que son équipe joue. L’attaquant Chris Wood est sixième de la ligue cette saison en ce qui concerne le total des duels aériens (234), tandis qu’Ashley Barnes (152) et Jay Rodriguez (142) se classent également dans le top 20. Leur présence a aidé Burnley à remporter 678 de leurs 1347 batailles aériennes – deuxième derrière Sheffield United (681).

Burnley vise à utiliser la présence de personnes comme Wood et Barnes à leur avantage, en particulier de l’extérieur. Seuls Liverpool, Everton et Leicester ont marqué plus de buts de la tête que les Clarets (8) en Premier League cette saison, alors qu’ils se classent également parmi les dix premiers pour le nombre de centres (527). Dwight McNeil a été particulièrement instrumental sur l’aile, accumulant 177 croix – le quatrième plus grand milieu de terrain – et créant 11 grandes chances – le deuxième plus grand milieu de terrain large.

En termes de vues extérieures sur la méthode de Burnley, la critique n’est souvent pas loin. En avril 2019, le défenseur de Chelsea de l’époque, David Luiz, a accusé l’équipe de Dyche de jouer à «l’anti-football» après leur match nul 2-2 à Stamford Bridge. «Ils jouaient 11 dans la surface. C’est difficile de marquer contre une équipe comme ça », a déclaré le Brésilien. “C’est difficile lorsque vous jouez contre une équipe qui a deux chances et marque deux buts et ne voulait pas jouer le match.”

Le patron d’Istanbul Basaksehir, Abdullah Avci, était un autre objectif du style de Burnley avant le match retour de leur match de Ligue Europa en 2018, décrivant le premier match comme une “ bagarre britannique ” en raison des tactiques de balle longue de leurs adversaires et de 28% de possession. Pourtant, Dyche est resté fidèle à ses convictions. “Je n’ai aucun problème avec ça”, a-t-il répondu. «Mon opinion personnelle est de jouer un football efficace dans n’importe quel match. Si cela signifie s’assurer que le ballon passe au-dessus de leur moitié centrale, c’est ce que nous ferons. »

Quels que soient leurs résultats impressionnants, la critique du style de Burnley est inévitable. D’autres encore regarderont au-delà de l’esthétique et se concentreront sur l’effet. Non seulement le côté de Dyche trouve des résultats cohérents et s’établit comme un côté stable de haut vol, mais ils le font également d’une manière qui est souvent bafouée par d’autres gestionnaires. Qu’on les aime ou qu’on les déteste, Burnley est unique et donc l’une des équipes les plus remarquables de la Premier League.

Photo principale:

Intégrer à partir de .