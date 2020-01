Burton Albion signe l’ailier Jamie Murphy en prêt des Rangers

GLASGOW, ECOSSE – 12 juillet: Jamie Murphy des Rangers célèbre marquant son premier but lors de la phase de qualification de l’UEFA Europa League entre les Rangers et Shkupi au stade Ibrox le 12 juillet 2018 à Glasgow, en Écosse. (Photo par Jan Kruger / .)

Burton Albion a terminé la signature de l’ailier des Rangers Jamie Murphy. Murphy arrive en tant que troisième ajout des Brewers en janvier. Il l’a rejoint en prêt pour le reste de la saison.

Burton Sign Ailier Jamie Murphy

Burton a annoncé via son site Web qu’il avait signé l’ailier. Murphy est prêté pour le reste de la saison après des blessures et un manque de temps de jeu chez les Rangers.

Il retrouve le manager de Burton Nigel Clough qui l’a signé pour Sheffield United. Murphy apportera rythme, créativité et objectifs à l’attaque de Burton.

Les Brewers sont dans la course à la promotion et se retrouvent à seulement deux points des places de barrage. Clough cherchait des renforts pour attaquer la charge de Burton.

Murphy a eu du mal à se blesser cette saison et espère lancer sa carrière avec les Brewers

Il pourrait faire ses débuts ce week-end lorsque Burton affrontera Accrington Stanley.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web de Burton à propos de son déménagement, Murphy a déclaré: «Le terrain d’entraînement est incomparable et c’était bien de sortir et de suivre une formation avec tous les garçons.»

«J’ai déjà travaillé avec Nigel Clough et j’ai vécu quelques-uns de mes meilleurs moments en tant que footballeur, donc c’était facile de choisir de venir ici.

«Je veux retrouver le football. Ça a été un cauchemar avec mon genou mais j’ai maintenant hâte de rejouer et j’espère aider les garçons à gagner samedi. “

Le directeur Nigel Clough a ajouté: “Nous ne pouvons pas vraiment croire que nous l’avons, mais nous sommes absolument ravis.”

Quand nous avons appris qu’il était prêt à se mettre en prêt, nous avons fait une demande mais obtenir un joueur des Rangers de Jamie est génial. Le fait que nous ayons déjà travaillé avec lui auparavant et que nous nous entendions bien avec son agent a aidé. »

«Il veut sortir et jouer au football. Il a été absent pendant un certain temps avec une blessure au genou, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il sort, mais il est parfaitement en forme maintenant et disponible pour samedi. Ce qu’il a fait pour nous à Sheffield United et comment il a joué là-bas signifie que nous sommes très heureux de l’avoir à bord. »

«Il joue large principalement mais peut aussi jouer au milieu. Il porte très bien le ballon, marque des buts et marque des buts. Il sera un grand atout alors que nous tentons de nous positionner dans le top six. »

Photo principale