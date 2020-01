Burton Albion vend le meilleur buteur Liam Boyce à Hearts

L’attaquant de Burton Albion Liam Boyce (27) lors du match de la Coupe Carabao entre Burton Albion et Manchester City au Pirelli Stadium, Burton upon Trent le mercredi 23 janvier 2019. (Crédit: MI News & Sport) (Photo par Mark Fletcher / NurPhoto via .)

Les chasseurs de la promotion de la Ligue 1 Burton Albion ont vendu le meilleur buteur Liam Boyce à Hearts de la Premiership écossaise Hearts. L’attaquant part pour un montant non divulgué et revient au football écossais après deux ans et demi avec les Brewers.

L’accord

Burton a annoncé via son site Web qu’ils avaient vendu leur signature d’enregistrement. Boyce quitte le stade Pirelli après deux ans et demi avec le club. Burton a reçu des frais non divulgués pour l’international d’Irlande du Nord.

Boyce est arrivé en 2017 en tant que record du monde de Burton lors de leur participation au championnat. L’attaquant a marqué 22 buts en 78 matchs de championnat pour les Brewers. Son temps avec les Brewers a été gâché par des blessures, ce qui signifie qu’il n’a jamais pu obtenir une série de matchs cohérente.

Boyce avait suscité l’intérêt de plusieurs clubs en raison de l’expiration de son contrat cet été. Sunderland était le leader du peloton des clubs de Ligue 1 à sa poursuite, mais finalement Hearts a remporté la course.

L’attaquant rejoint le club du sous-sol de la Premiership écossaise. Les coeurs subissent une saison misérable se retrouvant coupés à la dérive au bas de la table. Boyce arrive chargé de garder Hearts dans la ligue.

Burton voulait le meilleur prix possible pour l’attaquant et bien qu’il n’y ait aucune indication que Boyce ne signerait pas un nouvel accord, ils ont obtenu le meilleur accord pour eux.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web de Burton au sujet du départ de Boyce, le manager Nigel Clough a déclaré: «Nous avons accepté à contrecœur l’offre de Hearts – avec quatre ou cinq mois restant sur son contrat, il n’y avait pas vraiment de choix pour nous.

“Il est très difficile quand un joueur a encore quelques mois, difficile pour le joueur et le club, car il irait gratuitement en été, donc nous devons décider si nous devons prendre de l’argent maintenant pour lui.”

“Nous remercions Liam pour ses deux ans et demi de service avec nous, et nous sommes ravis de l’avoir signé.

«Il s’est blessé après les premières semaines, ce qui a été un coup dur pour lui et pour nous, mais il a été un très bon joueur pour nous, et nous lui souhaitons tout le meilleur pour l’avenir.

«Nous avons déjà un remplaçant à Lucas Akins, et nous avons recruté deux attaquants de Joe Powell et Jamie Murphy.

“Nous pouvons faire de Lucas notre attaquant numéro un maintenant.”

