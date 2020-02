Bury AFC demande à rejoindre la Ligue des comtés du Nord-Ouest

BURY, ANGLETERRE – 22 août: une vue générale du stade Gigg Lane, domicile du club de football en difficulté Bury FC, le 22 août 2019 à Bury, en Angleterre. Bury Football Club pourrait être expulsé de la Ligue anglaise de football en moins de 48 heures à moins qu’il ne prouve aux officiels qu’il peut payer ses dettes. (Photo de Christopher Furlong / .)

Bury AFC a postulé pour jouer dans la North West Counties League pour la saison 2020/21. S’ils sont acceptés, ils rejoindront le dixième niveau du jeu anglais, six niveaux en dessous de la Ligue 2. Il s’agit d’une réincarnation du Bury FC qui a été expulsé de l’EFL avant qu’un ballon ne soit botté cette saison. Bury AFC n’aura aucun lien avec l’ancien propriétaire du club, car ils cherchent à s’assurer que la ville a un club de football à soutenir une fois de plus.

Bury AFC: la candidature de la North West Counties League représente un nouveau départ

L’expulsion du Bury FC de l’EFL représente le pire cauchemar de tous les fans de football. Pour des raisons indépendantes de leur volonté, leur club de football disparaît presque du jour au lendemain. Le club dans lequel ils se livraient tant de temps et de passion a disparu, les week-ends d’hiver étant décidément vides. C’est pourquoi un groupe s’est réuni et a suivi une voie précédemment empruntée à Chester, Darlington et Halifax, qui se sont reformés au niveau non-ligue.

Bury AFC devra avoir satisfait aux critères nécessaires, y compris l’emplacement au sol, avant le 31 mars 2020 pour acceptation. Ensuite, la greffe dure commence vraiment. À condition que les fans restent fidèles, leur audience devrait générer un budget de jeu qui les verra augmenter rapidement pendant les premières saisons. Cela se stabilisera probablement une fois qu’ils auront atteint la norme de la Ligue nationale du Nord, niveau six dans le système général des ligues de football.

Les fans de Bury connaîtront cet itinéraire en regardant leurs précédents locataires au Gigg Lane, FC United de Manchester. Formé par un groupe de supporters mécontents, le FC United a partagé avec Bury quand ils ont rejoint la North West Counties League en 2005. C’est une ligue que Salford a jouée il n’y a pas si longtemps avant l’intervention d’un certain groupe qui avait également des liens avec Manchester United. .

Outre Salford, Fleetwood et Accrington ont également atteint la ligue de football de la North West Counties League. Pourtant, l’AFC Wimbledon reste la référence, rejoignant la ligue des comtés combinés en 2002 avant de rapidement atteindre le statut de ligue de football en 2011. Tout cela souligne le besoin de patience pour les fans de Bury pour retrouver le statut EFL et l’accepter comme une garantie. En attendant, il pourrait y avoir beaucoup de plaisir à avoir dans le voyage qui s’ensuit.

Le monde du football hors Ligue

Le football hors ligue regorge de footballeurs talentueux. La principale raison pour laquelle ils sont en dehors de la ligue est un manque de cohérence dans leurs performances. Certains des meilleurs matchs de football que j’ai vus se sont déroulés hors championnat. Il n’est pas courant de voir beaucoup de 10 hommes derrière le ballon, des matchs d’attaque contre des défenses ici. Plus souvent qu’autrement, vous voyez deux équipes égales se marteler et se piquer pendant 90 minutes.

Bien sûr, la perspective de jouer à ce niveau pour les fans de Bury se dégonfle énormément au début. C’est un club chargé d’histoire de la ligue de football avec une bonne base de supporters. Pourtant, il y aura beaucoup de choses à apprécier dans les années à venir:

Les matchs seront d’un niveau plus élevé que prévu

Admission moins chère, programmes moins chers, expérience de match moins chère tout au long

Pas de voyages de 300 miles un samedi, sans parler d’un mardi soir froid et humide

Gagner la plupart des jeux pour commencer

Les fans de football adorent visiter de nouveaux endroits

De grandes foules dans de petits terrains signifient une certaine atmosphère

Encore plus d’une communauté, ressentir ensemble

Soutenez votre club local

Quelle que soit la ligue, au moins les fans de Bury auront un club. Ils auront leur samedi de retour. Un club à aimer, à encourager, à gémir quand les choses tournent mal sur le terrain. Fondamentalement, être à nouveau un fan de football. Il existe de nombreux grands noms anciens dans les échelons supérieurs du football hors ligue où Bury AFC visera à être le plus tôt possible. L’un des plus grands sommets de la Ligue nationale, le niveau immédiatement inférieur à l’EFL. Barrow a perdu son statut de ligue après la saison 1971/72, mais occupe désormais le haut de la Ligue nationale. Avec une seule place de promotion automatique, c’est une position précieuse et précaire, à seulement 5 points d’avance sur Harrogate, deuxième.

Bury AFC espère que leur retour potentiel au statut de ligue ne prendra pas aussi longtemps. Bury Phoenix est le groupe derrière le projet, soulignant la montée des cendres de l’ancien club. Oui, ce sera une expérience différente pour la grande majorité des fans, mais pas une à redouter. Il y aura de nombreux derbies locaux et un voyage à travers la mer, car l’une des autres applications intéressantes de la ligue vient du FC Isle of Man. Cependant, pour les prochaines années, les fans de Bury auront le sentiment nouveau d’être un très gros poisson dans un petit étang.

