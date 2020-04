Ligue d’Espagne



Business ready: Barcelone offre un échange pour la star de Tottenham



Christian Felipe Amezquita Ortiz





25 avril 2020, 12 h 25

L’équipe Blaugrana veut l’un des hommes les plus multifonctionnels de l’équipe de José Mourinho.

Barcelone teste le terrain pour la prochaine saison. Nombreux sont les joueurs qui rêvent d’arriver et de quitter le club, selon le renouvellement recherché par le conseil.

Il y a beaucoup de discussions sur Neymar et Lautaro Martínez comme ajouts possibles. Mais comme tout n’est pas une attaque, il y a un joueur qui offrirait présence, muscle et polyvalence au milieu du terrain, étant l’un des meilleurs vœux de l’équipe catalane.

Tel que rapporté par la presse anglaise, Tanguy Ndombélé serait l’homme idéal pour Barcelone, après lui avoir posé la question les années précédentes alors qu’il jouait pour Lyon en France.

L’idée des Espagnols serait d’offrir un échange aux Anglais, ils proposent Nelson Semedo ou Samuel Umtiti et en échange ils reçoivent l’homme de 23 ans. Il n’est pas précisé si un montant financier supplémentaire y serait ajouté.

L’équipe de culé est favorable au fait que le milieu de terrain français n’ait pas de bonnes relations avec l’entraîneur José Mourinho, c’est pourquoi il chercherait une sortie anticipée de Tottenham et atteindre la Liga est une opportunité à ne pas manquer.

Rappelons que Ndombélé a disputé 27 matchs tout au long de la saison (19 en championnat, deux en coupe et six en Champions), marqué deux buts et reçu trois cartons jaunes.