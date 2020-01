Busquets: “Quand nous étions meilleurs, les buts de Valence sont arrivés”

Sergio Busquets a déploré sur Movistar TV que le FC Barcelone ait reçu les coups du Valencia CF alors qu’il traversait son meilleur moment dans le match de Mestalla: «Ce fut un match difficile, dans la première partie, nous manquions de profondeur et d’arrivée. Après la pause, nous nous sommes améliorés, nous avons corrigé les erreurs et quand nous avons été meilleurs après une bonne chance pour Ansu, ils nous ont fait 1-0. Et malgré les occasions, ils nous ont fait le deuxième. Le manque de profondeur? Dans la deuxième partie ce n’était pas le problème, il fallait préciser. Il faut s’adapter et reprendre l’idée du coaching. Il y a de bonnes choses et des choses à améliorer. Si un 9 est manquant? Nous avons un 9 blessé et plusieurs joueurs qui peuvent le faire. C’est une question pour le technicien et pour le secrétariat technique. Au football, ils envoient les buts et Valence a plus de succès ».