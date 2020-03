but Boga del Sassuolo, mais attention à Chelsea

Comme déjà signalé ici, le Naples travaille à réorganiser son département offensif et regarde autour de lui, à la recherche de l’achat parfait pour renforcer son effectif.

On pense à plusieurs noms: parmi eux celui de Jérémie boga, classe de gauche ’97 qui avec le Sassuolo il a fait 52 apparitions et 11 buts entre Serie A et Coppa Italia. A Napoli, tout le monde semble apprécier les qualités de l’attaquant, de De Laurentiis au monsieur Gattuso, afin de le considérer comme un objectif concret pour la prochaine session du marché des transferts.

Chiffres et complications

Selon les rapports de la Gazzetta dello Sport, le club italien serait prêt à soumettre une offre de 20 millions d’euros. Mais attention Chelsea, qui pourrait exercer le droit de recompra et convoquer l’agresseur en justice pour 15 millions.

En fait, nous nous souvenons que Boga a grandi dans le club des jeunes du club anglais et, jusqu’à son arrivée sur les terres d’Émilie, il s’était toujours éloigné des Bleus en prêt. La première vente réelle est intervenue en juillet 2018, lorsque Sassuolo a acheté le joueur pour 3,5 millions, mais laissant à Chelsea le droit de racheter.

Une clause non négligeable qui a déjà amené les dirigeants de Neroverdi à Londres il y a un mois – nous en avons parlé ici -. Et maintenant, cette clause pourrait ruiner les plans de Napoli.