But et assistance de Fabián Orellana dans le triomphe d’Eibar »Pressfootball

Samedi 29 février 2020

Le ‘Historic’ continue de ratifier son importance et son bon présent dans la Ligue, ce qui s’est reflété dans le 3-0 que les ‘armuriers ont donné à Levante le jour 26. Celui qui est apparu à Audax Italiano a pivoté pour le premier des deux buts. que Charles a marqué et marqué pour condamner la victoire.

En Espagne vit un bon cadeau. Sa régularité est l’un des piliers de l’Eibar. Et cela l’a ratifié le 26e jour de la Ligue d’Espagne, où Fabian Orellana a joué un rôle déterminant dans la victoire 3-0 que l’équipe «historique» a donnée à Levante.

Celui d’Audax Italiano faisait office de volant à gauche et de là générait un grand danger pour le casting réalisé par José Luis Mendilibar. Sa vitesse et ses compétences lui ont permis d’être le principal agent offensif et de se connecter constamment avec Charles et Enrich.

À 27 ′, l’équipe locale a commencé à être inégale dans la municipalité d’Ipurúa. Un jeu préparé avec Orellana comme manager, s’est terminé avec le Chilien apparaissant à droite pour faire pivoter Charles, qui a envoyé le ballon au fond des filets.

Le Brésilien a répété au début du complément et est parti 2-0 à 48 ′. A 62 ′, Fabián Orellana reçut un carton jaune et dix minutes plus tard, le buteur jusque-là seul du match échoua une pénalité.

Mais la tranquillité et la différence méritée sont venues au pied de ’14’, qui à 84 ′ a poussé le ballon dans la petite surface et a décrété la finale 3-0.

La victoire a laissé Eibar avec 27 unités et à la seizième place, ce qui ajoute des points précieux pour s’éloigner de la zone de relégation. Le lendemain, l’équipe «armero» affrontera Majorque (07/03), jouant à nouveau à domicile.

