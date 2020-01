“But? La roue tourne. A Marsala pour les trois points et sur les arbitres …”

TOUR ANNUNZIATA (NA). la Savoia reprend la préparation pour le prochain match de championnat, les blancs après deux nuls d’affilée sont appelés pour une réaction rapide contre Marsala. Les Siciliens ne s’amusent pas mais, contre Giugliano, ils ont lancé des signes positifs de croissance.

LES OBJECTIFS ARRIVERONT

Au moment de l’oplontini, l’entraîneur Carmine Parlato a expliqué: «Dernièrement, nous avons trouvé plus difficile de transformer les actions de score créées sur le net, mais nous ne pouvons en sortir qu’avec un travail acharné. Dans certains cas, la chance doit aller la chercher, je dirai aux garçons de s’entraîner comme ils l’ont toujours fait et de ne pas s’inquiéter car la roue tourne et ils donnent vraiment tout. “

ISOLER VOUS-MÊME DES POLÉMIQUES

Le Savoy cette année a révélé à plusieurs reprises un certain mécontentement face au travail des arbitres, en effet les dossiers des blancs ne manquent pas en ce sens: “Malheureusement les erreurs des arbitres seront toujours là, je le dis souvent aux garçons aussi , alors il est clair que chacun éprouve les émotions sur le terrain à sa manière. Nous devons apprendre à être plus forts que toute injustice, la lucidité ne doit jamais échouer jusqu’au coup de sifflet final. Controverse avec Palerme? Nous pensons uniquement et exclusivement au domaine, il est clair que indirectement nous prenons conscience de certaines dynamiques, mais nous devons en rester éloignés “.

RETOUR À LA VICTOIRE

Entre la lutte pour le titre et le prochain défi contre Marsala: «Pression? Nous sommes au 15e bénéfice consécutif et nous devons continuer comme ça. Si je perçois une difficulté, liée à la gestion des émotions par les garçons dans la lutte pour le titre, j’interviendrais certainement. Au prochain tour, nous serons engagés dans un match difficile à l’extérieur, le deuxième tour est définitivement plus difficile et les valeurs s’amincissent. Cependant, je rappelle toujours aux garçons que les matchs sont gagnés d’abord avec la tête puis avec les jambes, il faut donc se préparer à l’engagement avec Marsala car le but est de trouver les trois points dimanche “.