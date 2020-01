But olympique du Real Madrid Toni Kroos: tir de réaction volant contre les demi-finales de Valence Supercopa d’Espagne 2020 | VIRAL VIDEO Espagne

Mis à jour le 01/09/2020 à 08:32

Toni Kroos est la poignée de Real Madrid et il en était ainsi avant Valence. Il suffit de revoir les paroles de son partenaire Casemiro il y a quelques jours, qui a mentionné que les meringues jouent au rythme que veut l’allemand. “S’il veut aller vite ou lentement”, c’est ce que le flyer brésilien a déclaré dans une vidéo devenue virale.

Mercredi dernier, Toni Kroos était clé dans Real Madrid pour que les blancs battent le Valence 3-1 à Jeddah, en Arabie saoudite, par demi-finale de la Super Coupe d’Espagne 2020. Le milieu de terrain a marqué un but olympique dans les premières minutes et maintenant ce sont des images virales de sa réaction rapide quand il a vu que le ballon était entré dans l’arc du casting.

Kroos a vu que le gardien de but du Valence Il a été distrait et a terminé. Voyant que le ballon est entré, le seul Allemand du Real Madrid Il mit une de ses mains à ses oreilles et fit signe aux gradins. Rapidement, Raphael Varane a couru vers lui pour l’embrasser, en plus de ses autres compagnons à la «Maison Blanche».

Kroos et le Real Madrid craquent depuis 2014

En quelques heures, l’objectif de l’ancien Bayern de Munich et de l’international avec l’équipe nationale allemande est devenu viral sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Il veut cependant remporter ce championnat.

D’autre part, à Real Madrid Il ne reste plus qu’à attendre son rival dans la grande finale de la Supercopa d’Espagne 2020. Les merengues, après avoir battu Valence, ont Barcelone ou l’Atlético en vue, des images qui se mesurent ce jeudi dans un duel de pronostic réservé. Est-ce que ceux dirigés par Ernesto Valverde?

