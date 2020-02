BUTS Andre Pierre Gignac dans Tigres vs. Chivas LIVE: le doublé français 3-0 à l’Université de Clausura 2020 Liga MX | VIDEO Mexique

Mis à jour le 02/08/2020 à 22:05

Andre Pierre Gignac est devenu la star du match entre Tigers vs. Chivas Le Français a été l’arme de but la plus importante du match pour la cinquième journée de la Clausura 2020 Liga MX, marquant un doublé qui a donné la victoire à ceux menés par la Tuca Ferretti.

Le premier est arrivé à 62 minutes par la route criminelle. Le VAR a revu une faute sur l’attaquant avec le «10» et il a lui-même défini fort pour la phrase 2-0; cependant, il ne voulait pas rester calme et en chercher un de plus. Ce ne serait pas long pour y parvenir.

Le 1-0 d’André-Pierre Gignac dans les Tigres contre Chivas par Clausura 2020 Liga MX. (02/08/2020)

À 72 ans, un grand jeu individuel d’Enner Valencia le laissait devant le but et avec un tir croisé il mettait le 3-0. Une nuit de rêve.