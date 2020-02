Buts et aides combinés dans les grandes ligues européennes

Date de publication: Lundi 10 février 2020 10h59

Nous parlons des cinq grandes ligues et nous parlons de buts et d’assistances combinés. Il convient de noter que le Romelu Lukaku de classe mondiale est sur 19 – avec Kylian Mbappe et Sergio Aguero – manque donc juste cette liste …

10) Mo Salah (Liverpool): 14 buts, six passes décisives = 20

Le sentiment que «ce n’est pas tout à fait son année» semble ridicule face aux chiffres, même s’il convient de noter qu’il ne dépasse pas son xG pour la première fois depuis son arrivée à Liverpool. C’est sans doute pourquoi Charlie Adam a dit qu’il «se débarrasserait» de Kylian Mbappe.

9) Wissam Ben Yedder (Monaco): 16 buts, quatre passes décisives = 20

Si bien cette saison que Barcelone aurait fait un mouvement de 67 millions de livres sterling pour un attaquant qui aura 30 ans en août. Cela aurait presque doublé l’argent de Monaco sur le Français qui essaie à lui seul de les ramener en Europe.

[#L1🇫🇷] Le classement des buteurs

1- Ben Yedder🇫🇷: 16 ⚽️

2- Mbappe🇫🇷 15 ⚽️

3- Neymar🇧🇷 13 ⚽️

3- Dembele🇫🇷: 13 ⚽️

5- Diallo🇸🇳: 12 ⚽️

5- Osimhen🇳🇬: 12 ⚽️ pic.twitter.com/NjXJuYPlmv

– Football aujourd’hui (@ Footbal12822588) 9 février 2020

8) Jamie Vardy (Leicester City): 17 buts, quatre passes décisives = 21

Aucun objectif en 2020 en Premier League pour Vardy, qui est en quelque sorte toujours en bonne voie pour remporter le Golden Boot (principalement parce que Sergio Aguero a raté un bon coup de football).

7) Kevin de Bruyne (Manchester City): sept buts, 15 passes décisives = 22

Plus d’aide que quiconque à travers l’Europe, le Belge serait un shoo-in pour le joueur PFA de l’année si seulement son équipe de Manchester City n’avait pas été battue dans la course au titre. Dans son viseur, le record de Thierry Henry avec 20 passes décisives en une saison.

6) Cristiano Ronaldo (Juventus): 20 buts, deux passes décisives = 22

Marquer tranquillement une métrique f *** – tonne de buts en Italie, avec 15 buts à ses dix derniers matchs de Serie A pour la Juventus. Il a réussi sept tirs alors que la Juventus a perdu 2-1 contre Vérone ce week-end.

5) Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 12 buts, 13 passes décisives = 25

Un Anglais qui peut jouer pour l’Angleterre! Et il est tout aussi bon que Lionel Messi! Whoop-de-bloody-doo. Et regardez l’équilibre sur ces chiffres – tout simplement magnifique. Il n’a besoin que d’une aide de plus cette saison pour égaler les chiffres assez impressionnants de l’an dernier. Remarquablement, il n’a que 19 ans.

4) Lionel Messi (Barcelone): 14 buts, 11 passes décisives = 25

Juste le triplé des passes décisives contre le Real Betis dimanche soir. Se tient dans un petit groupe d’élite avec Sancho et Angel Di Maria en réussissant 20 buts et 20 passes décisives au cours des trois dernières saisons.

3) Robert Lewandowski (Bayern Munich): 22 buts, trois passes décisives = 25

Devrait marquer un but par match selon xG et marque un but par match. Remarquablement, il est sur le point de remporter son huitième titre de Bundesliga en dix ans, après avoir déjà revendiqué son huitième but de 20 buts.

2) Timo Werner (RB Leipzig): 20 buts, six passes décisives = 26

Liverpool s’apprête à vendre tout le monde pour acheter Timo Werner apparemment, ce qui a un certain sens tout en n’ayant aucun sens du tout. Il est beaucoup plus probable que Werner rejoigne le Bayern Munich, s’ils ne sont pas rebutés par la sécheresse de son objectif de trois matchs.

1) Ciro Immobile (Lazio): 25 buts, six passes décisives = 31

Personne ne le note et pourtant il a marqué plus de buts en championnat cette saison que Newcastle, Crystal Palace, Watford et Norwich. Grâce en grande partie à Immobile et Luis Alberto, la Lazio est actuellement dans la course au titre de Serie A.

