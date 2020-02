Butt prévient Man Utd du coût préjudiciable de la perte d’un jeune “ incroyable ”

Date de publication: jeudi 27 février 2020 4:21

L’entraîneur de l’équipe première de Manchester United, Nicky Butt, a déclaré que le club pourrait avoir “un enfer de joueur” à l’avenir si la situation contractuelle d’Angel Gomes pouvait être résolue.

Gomes, qui fait actuellement partie de l’organisation des moins de 23 ans de United, a eu un aperçu de l’action de la première équipe sous Ole Gunnar Solskjaer ce terme ayant joué six fois dans toutes les compétitions.

Cependant, le contrat du joueur de 19 ans expire à la fin de la saison et le milieu de terrain a été fortement liée à un déménagement à la Juventus et à l’Inter Milan.

Alors que de nouvelles chances en équipe première semblent rares, alors que United vise à se classer parmi les quatre premiers de la Premier League et vise à progresser en Europa League, Butt a exhorté United à garder Chong ou à risquer de perdre un joueur fantastique.

Il a déclaré au Manchester Evening News: “J’ai encore de grands espoirs pour [Gomes]. Il a un différend contractuel à la minute que tous les joueurs ont, et je ne m’implique pas là-dedans.

«C’est ce qu’il fait avec son agent et le club. C’est personnel. Le garçon s’entraîne tous les jours et travaille dur et son talent est incroyable.

«Son éthique de travail, la façon dont il aborde l’entraînement tous les jours et la façon dont il aborde les matchs, qu’il joue pour l’équipe de réserve, les moins de 19 ans, la première équipe, est parfaite et que c’est un garçon très talentueux.

“Il est différent de joueurs comme Scott [McTominay], car ils sont puissants et ils peuvent aller rivaliser à ce niveau. Angel est différent. Il doit trouver le bon créneau au bon moment.

“Si tout se réunit, nous avons un enfer de joueur entre nos mains.”

Gomes est rejoint par son compatriote Tahith Chong pour avoir moins de six mois restant sur son contrat, avec Chong également lié à la Serie A.

Dans d’autres nouvelles, David Beckham a offert son soutien au régime de Solskjaer à Old Trafford.

Solskjaer a été critiqué cette saison après une mauvaise performance en Premier League, bien que les Red Devils aient progressé ces dernières semaines dans leur quête d’un top quatre.

