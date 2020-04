“C et amateurs en difficulté. Le bonus pour les collaborateurs est le point”

Vincenzo Spadafora, Ministre des Sports et de la Politique de la jeunesse, a pris la parole à Che tempo che fa sur le nouveau DPCM.

Voici ses mots: «Deux bonnes nouvelles du nouveau décret: l’activité motrice dans les parcs, en suivant les règles, et la reprise de l’entraînement à l’égard des athlètes individuels et non nationaux, pour les professionnels et ceux qui devront participer à des compétitions de pertinence CONI ( Le football amateur devrait donc être exclu dans ce cas, ndlr “.

Et sur la reprise de la Serie A n’épargne pas une flèche: «Le gouvernement« on verra »sur la reprise de la Serie A c’est la volonté de faire les choses sérieusement et progressivement, pas l’incompétence comme certains président veut passer. De plus, le protocole proposé par la FIGC est actuellement incomplet et nécessite des implémentations. Excellente relation avec le président Gravina et je pense qu’il fait un excellent travail, mais chaque ligue doit être analysée “.

Et il ajoute: «Lega Pro et le football amateur, par exemple, sont en grande difficulté. De nouveaux positifs après la reprise de l’entraînement ou éventuellement des compétitions? C’est précisément un point crucial à définir dans les protocoles. Malheureusement, rien n’est tenu pour acquis car nous dépendons de l’évolution de l’épidémie et nous nous rétablissons ensuite en toute sécurité. ” En fait, la reprise de la Serie C semble peu probable, et celle du football amateur est presque improbable.

Vient ensuite une question du président de l’AIC, Damiano Tommasi, concernant les difficultés du football amateur et de tous ceux qui gagnent le minimum fédéral: «A partir de demain, la société Sport et Santé émettra les 7 000 premiers transferts pour les sportifs , et tout a été un peu retardé par rapport aux pratiques de l’INPS car il fallait d’abord assimiler les collaborateurs sportifs en termes de protection, et c’est une étape importante qui reste permanente. Je tiens à préciser que tous ceux qui ont postulé recevront le bonus de 600 €, et pour le mois d’avril, cependant, tout devrait être traité plus rapidement. Cette semaine, l’Istituto di Credito Sportivo activera également un fonds de 100 millions pour encourager le redémarrage des associations de sport amateur “.

Des mises à jour spécifiques suivront avec les détails du DPCM après sa publication au Journal officiel de la République italienne, qui devrait avoir lieu demain.