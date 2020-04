C. Zanetti: «Tirer? Un signal clair de la Juve ‘| Serie A

Interviewé par Voce Giallorossa, l’ancien milieu de terrain (entre autres) de Rome et de la Juve Cristiano Zanetti donne son point de vue sur l’éventuelle reprise du championnat: “Je pense que la décision de la Juventus de suspendre les salaires est déjà un signal clair. J’ai du mal à reprendre. Nous sommes à la maison depuis plus de 20 jours et il faudra des mois pour que tout revienne à la normale. Il faut encore beaucoup de temps pour trouver un vaccin ou un remède, et je pense que le virus continuera de circuler à notre retour. Je ne suis pas virologue, mais d’après ce que je comprends, une personne suffit pour en infecter au moins trois autres. Je crois que ces mesures ne doivent prendre que du temps, en espérant qu’un remède sera trouvé le plus tôt possible, sinon c’est un chien qui se mord la queue. Pour en revenir au football, par conséquent, j’aimerais avoir la possibilité de jouer en été, mais pour ce faire, vous devrez vous faire vacciner, sinon je le vois difficile. Je pense que ce Scudetto, malheureusement, ne devrait pas être décerné, contrairement aux postes européens et aux rétrocessions, comme il se doit. Mais attribuer le titre est une chose injuste pour toutes les équipes, même pour la Lazio qui était en pleine forme ».