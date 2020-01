“Ça me favorise de jouer avec trois centrales” »

Mardi 28 janvier 2020

Paulo Díaz a évoqué le présent de l’actuel leader de la Super League argentine, où il s’est consolidé dans le titre lors des deux derniers engagements. Le défenseur chilien a également déclaré qu’il était à l’aise avec le nouveau schéma utilisé par Marcelo Gallardo.

Paulo Díaz vit peut-être ses meilleures semaines depuis son arrivée à River Plate. Le défenseur chilien a pris de l’importance dans le groupe dirigé par Marcelo Gallardo, à commencer lors des dernières rencontres du “millionnaire” par la Super League argentine. La raison, le nouveau schéma utilisé par la «Doll», qui se compose d’une ligne de trois défenseurs.

«Le système est une ligne de trois avec un restant. Les autres sont tous en état d’attaque pour atteindre la zone rivale avec plus de monde. Cela me favorise de jouer avec trois centrales car ce sont trois options auxquelles on peut participer. J’espère que nous resterons les mêmes et que nous continuerons à gagner, ce qui est le plus important », a déclaré Diaz, expliquant que le nouveau schéma l’aide à démarrer.

«J’avais déjà joué (avec la ligne 3) avec Pablo Guede et à l’entraînement de l’équipe nationale avec Jorge Sampaoli. Je le connaissais déjà, j’ai aussi joué comme stoppeur à gauche et c’est pratiquement la même chose », a poursuivi le Chilien.

Sur sa performance, le central de 25 ans a déclaré: «Je me suis amélioré, au début je ne me sentais pas frais mais avec le passage des matchs, je me sens beaucoup mieux. C’est une question de tir, chaque joueur quand il commence à avoir plus de minutes se sent mieux. »

Enfin, l’équipe nationale a évoqué la régularité de l’équipe, qui les a comme pointeurs du tournoi argentin. “River parie là-dessus, pour gagner sur tous les fronts et dans le passé, nous voulons également gagner la ligue en étant régulier, je pense que cela nous sera bénéfique dans le sens d’être bien et, espérons-le, d’obtenir ce titre”, a-t-il conclu.