Cadeau spécial pour Haaland: l’idole Michu lui envoie une chemise Burgos avec une dédicace

Récemment, Erling Braut Haaland avait déclaré quel était son point de référence dans le monde du football. Ceux qui s’attendaient à ce que l’attaquant du Borussia Dortmund nomme Messi, Ibrahimovic, Ronaldo le phénomène ou CR7, ont cependant été déçus, car son modèle est un météore de notre Serie A et de Napoli, l’attaquant espagnol Michu. L’actuel directeur sportif de Burgos, pour remercier Haaland, lui a donné un maillot de son club, personnalisé avec le nom et le numéro de l’ancien Salzbourg et une dédicace. La réponse du joueur norvégien est venue immédiatement, qui a écrit sur les réseaux sociaux: “Wow, quelle légende! Nice2Michu”, jouant avec l’expression anglaise “ravi de vous rencontrer”.

Wow quelle légende !! # Nice2Michu https://t.co/Ryn0vEk4tf

– Erling Haaland (@ErlingHaaland) 24 février 2020