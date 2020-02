Cadena SER: “Louange à Bartomeu, critique de Messi: c’est ainsi que le Barça contrôle l’opinion publique”

La communication de et sur Barcelone dans le collimateur de Cadena SER. Le célèbre diffuseur espagnol mènerait en effet une enquête sur l’entreprise de professionnels de l’information avec laquelle l’entreprise catalane collaborerait pour influencer à volonté l’opinion publique. Ce partenariat d’un million d’euros avec ’13 Ventures ‘viserait spécifiquement à protéger la réputation du président Bartomeu et de l’ensemble du conseil d’administration, au lieu de mettre en lumière les anciens joueurs des réseaux sociaux, les candidats à la présidentielle et les personnages “inconfortables”. “comme Messi, Piqué et Xavi.