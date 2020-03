Café et objectifs: les 5 meilleurs Colombiens de River

La relation entre River et la Colombie n’est pas si ancienne. En fait, le temps, toujours élastique, nous apprend que le premier joueur de café à arriver n’est qu’en 1998, alors que le millionnaire avait déjà été double champion d’Amérique en remportant les tasses 1986 et 1996. Bon toucher, saveur et de nombreux objectifs dans le 5 meilleurs joueurs colombiens de l’histoire à porter le maillot du groupe.

La direction à l’époque connaissait plusieurs attaquants qui étaient sous les projecteurs du football colombien mais n’avaient pas décidé de contrat. Mais un grand jeune homme est apparu, une belle tête, avec un tir puissant et qui a pensé à un but sans avoir à voir le but. Un buteur né, l’expression utilisée par les puristes. Juan Pablo Ángel. Sa grande campagne avec l’Atlético Nacional lui a garanti un poste à River, lui a donné l’occasion d’être un pionnier et de marcher le chemin avant les autres. Une fois que Ramón Díaz l’a essayé comme attaquant partant, il n’est jamais revenu. Il a fait ses débuts le 20 février dans un match nul 2-2 avec Rosario Central à la deuxième date du tournoi Clausura. Aimar, Ortega, Saviola et Ángel. Fan de rivière qui lit, ce n’est pas un rêve, ce sont les attaquants les plus meurtriers d’Amérique à cette époque. Champion et meilleur buteur d’Apertura 99 et de Clausura 2000, Juan Pablo Ángel est passé d’un renfort à un idole.

La deuxième cafetière de cette liste est le substitut naturel et providentiel du football colombien au niveau des générations. Au milieu de la crise de 2001, un autre jeune attaquant, agile et véhément, est arrivé à Buenos Aires pour traiter avec le fleuve. En 2005, il fait ses débuts, plus exactement le 6 mars, dans un match contre l’Institut au Monumental. Reinaldo “Mostaza” Merlo jouait avec la promesse juvénile des inférieurs et il a été envoyé sur le terrain par “Gata” Fernández. Alors Radamel Falcao García a ajouté ses premières minutes d’une histoire qui a atteint 111 matchs officiels, 45 buts et la couronne à Clausura 2008 sous le commandement de Diego Simeone. Un meilleur attaquant du monde qui a commencé sa carrière à River, laissant un nombre et des performances si impressionnants qu’il est rapidement parti en Europe pour diffuser ses compétences sur le vieux continent.

Un autre attaquant colombien viendrait gonfler les filets du Monumental. Cette fois, ce serait un peu différent car il avait déjà eu son temps au Racing et à Lanús, ayant de bonnes performances mais quelques scandales qui l’ont éjecté des institutions. Teófilo Antonio Gutiérrez, originaire de Barranquilla, idole en Junior et avec de nombreuses équipes pour le jeune âge du joueur. Commandé par Ramón Díaz, il arrive de Cruz Azul. Un buteur avec beaucoup de classe et indomptable dans ses réactions. Il a joué 70 matchs et 28 buts. Il a eu des après-midi de fureur et d’autres de gloire comme ça à Belo Horizonte pour envoyer le Cruzeiro en tant que visiteur et se diriger vers le titre de Copa Libertadores 2015. Au total, il a remporté 5 titres avec le groupe. Café, sourires et objectifs et les folies de Teo ont traversé River.

Chaque pari que Marcelo Gallardo fait ces derniers temps se transforme en profit. Beaucoup de joueurs qui sont venus sans autant de nom sont devenus des idoles potentielles de l’institution millionnaire. L’œil de l’entraîneur est très à l’aise à la recherche de ces joueurs qui viennent avec peu de signes. Tel est le cas de Rafael Santos Borré, le natif de Barranquilla qui est arrivé à seulement 21 ans et une étape errante à travers l’Atlético Madrid et Villareal. Un projet qui pourrait coûter cher à Gallardo. Le “Rafa” s’est lentement adapté au rythme du football argentin et surtout à l’exposition d’un club comme River. Certains buts et murmures ont pris fin quand il a explosé en Copa Libertadores 2018, étant champion à Madrid contre son rival de longue date, Boca. Un grand concours pour l’attaquant qui, en plus des buts, a contribué au sacrifice en étant l’une des valeurs élevées de cette campagne réussie. Il a été le buteur de la dernière Super League où River a combattu jusqu’au bout et a un contrat pour une autre année avec l’institution millionnaire.

Les joueurs de n’importe quel club peuvent passer inaperçus pendant un certain temps, être davantage une équipe gagnante et moins appréciés des fans. Mais un objectif important suffit pour continuer à être valorisé au point de faire la fanfare populaire des fans millionnaires. Dans ce cas, l’objectif a un record historique, Juan Fernando Quintero est devenu le but le plus important de l’histoire du club millionnaire. Copa Libertadores finale en prolongation contre Boca. Un décor de film que tout réalisateur aimerait réaliser. Juan Fer flambe d’un tir furieux qui bat le gardien de but Andrada et se retrouve avec des milliers de cœurs et de cris sur deux continents. Des milliers en Espagne et des milliers en Argentine. Champion de rivière de la Copa Libertadores 2018. But du natif de Medellín. Ils disent qu’un but ne peut pas faire une carrière, dans ce cas, c’est différent, une situation jamais connue auparavant dans l’histoire du football argentin. Et Quintero était le protagoniste.

De nombreux buts dans l’histoire de River sont venus de Colombie. La cumbia, la saveur et l’objectif le plus important de l’histoire des millionnaires sentent le café.