Cafú considère Neymar comme meilleur que Messi

Cafu, le légendaire champion du monde à deux reprises avec le Brésil, a félicité son compatriote Neymar Júnior. Le Brésilien considère que le «10» de la «Seleçao» est sans égal sur le plan technique: “En tant que qualité, il n’y a aucun joueur qui bat Neymar. Pas même Messi lui-mêmeJe suis un grand fan de “.

26/03/2020

Oscar Cubero

Les compliments pour l’ancien joueur de Santos ne s’arrêtent pas là: “C’est un joueur appelé à faire la différence dans le football brésilien”. À l’heure actuelle, la sécheresse au Brésil s’est terminée lors de la Copa América 2019, une compétition que “ Ney ” n’a pas pu jouer en raison d’une blessure. Oui, pour lui ce doit être la “référence” de la sélection ‘Tite’: “Vous devez assumer cette responsabilité.”

L’ancien joueur de Milan estime que Le Brésil manque “d’un leader”, puisque Neymar ne doit pas briller pour cette raison sur le terrain: “Il n’a pas le profil”. En tout cas, le temps de mûrir pour le footballeur est passé, puisqu’il est “le joueur le plus cher du monde et celui qui dirige le Paris SG”.

Cafu a réussi à remporter deux fois la Coupe du monde | EFE

Le rêve de Neymar est de remporter une Coupe du monde et la «canarinha» s’accroche à lui. Pour Cafu, c’est “l’espoir” de la gagner, car “Qu’on le veuille ou non, avec lui sur le terrain, huit adversaires auront le dos tourné. C’est une référence, elle ouvre des espaces et fixe des objectifs extraterrestres. ”

La star du club français est arrivée à Paris en 2017 pour un chiffre de 222 millions d’euros. Cependant, Il a été le plus remarquable pour ses tonalités, ses blessures et son retour “ possible ” à Barcelone, que pour ses buts et ses titres importants.