Cafu demande à Philippe Coutinho de rester au Bayern Munich

Cafu estime que Philippe Coutinho devrait rester au Bayern Munich la saison prochaine plutôt que de revenir à Barcelone.

Le Brésilien est prêté toute la saison avec les champions de Bundesliga, mais il semble peu probable que le club allemand accepte l’option d’achat dans son contrat.

Des rumeurs récentes suggèrent qu’il ne veut pas non plus à Barcelone la saison prochaine, et Cafu pense qu’il devrait essayer de rester à l’Allianz Arena.

«Je lui conseillerais de rester avec le Bayern. Phil est un joueur de football sensationnel, extrêmement talentueux, intelligent et dangereux. Il a déjà démontré ses compétences à Barcelone et à Liverpool », a-t-il déclaré.

«Dans la bonne position, il peut faire la différence. Vous devez certainement le jouer au centre où il est beaucoup plus important pour l’équipe. »

Source | But (via Mundo Deportivo)

Le prix de Coutinho risque de se révéler un problème cet été si Barcelone essaie de vendre le joueur de 27 ans, ce qui signifie qu’un autre prêt semble être l’option la plus probable actuellement.