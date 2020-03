Cafu dit que Lionel Messi est assis derrière Neymar sur la capacité

Le footballeur brésilien Cafu a eu des mots intéressants concernant Lionel Messi et Neymar. Le légendaire défenseur, qui a mené le Brésil à des victoires en Coupe du monde en 1994 et 2002, a discuté des capacités techniques des anciens coéquipiers de Barcelone.

“Techniquement, Neymar est le meilleur joueur du monde”, a-t-il déclaré.

«Aujourd’hui, techniquement, personne ne peut battre Neymar. Pas même Messi, même si je suis fan de lui. Mais il ne le dépasse pas en termes de qualité technique. »

Cafu | La source

Cafu est certainement un peu biaisé dans cette conversation. Un Neymar brésilien serait bien sûr sa préférence. Cependant, les joueurs récents, Pelé et d’autres ont vu un peu plus de discussions sur le fait que Messi ne soit plus au sommet de sa classe.