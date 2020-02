Cagliari 0-1 Naples

Il Naples a ajouté trois points à son casier après avoir obtenu une victoire contre lui Cagliari, qui a gagné 0-1 ce dimanche en Sardegna Arena. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Cagliari est arrivé voulant reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Gênes par un score de 1-0. De la part de l’équipe visiteuse, le Naples il a été battu par 2-3 lors du dernier match contre lequel il a joué US Lecce. Avec ce bon résultat, l’ensemble napolitain est neuvième, tandis que le Cagliari Il est onzième à la fin de la partie.

16/02/2020

À 20:09

CET

SPORT.es

Pendant la première partie du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la seconde moitié, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a ouvert son compte avec un but de Dries Mertens à la minute 65, concluant le match avec un résultat définitif de 0-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Alberto Paloschi, Federico Mattiello et Valter Birsa remplacer Gastón Pereiro, Sebastian Walukiewicz et Luca Cigarini, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Lorenzo Insigne, Matteo Politano et Mario Rui, qui est entré par Diego Demme, José Callejón et Elseid Hysaj.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune. Il a montré trois cartons jaunes à Joao Pedro Galvao, Sebastian Walukiewicz et Nahitan Nández, du Cagliari et un pour Piotr Zielinski du Naples.

Avec 33 points, le Naples Il était à la neuvième place du classement à la fin du match, tandis que le Cagliari Il s’est classé onzième avec 32 points.

Au lendemain de la série A, les deux Naples comme lui Cagliari ils joueront à domicile un nouveau match contre Brescia Calcio et le Hellas Verona respectivement.

Fiche techniqueCagliari:Alessio Cragno, Fabio Pisacane, Ragnar Klavan, Sebastian Walukiewicz (Federico Mattiello, min.71), Luca Pellegrini, Nahitan Nández, Luca Cigarini (Valter Birsa, min.83), Joao Pedro Galvao, Gastón Pereiro (Alberto Paloschi, min.67) ), Artur Ionita et Giovanni SimeoneNaples:David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Constantinos Manolas, Nikola Maksimovic, Elseid Hysaj (Mario Rui, min 80), Diego Demme (Lorenzo Insigne, min 61), Piotr Zielinski, Fabián Ruiz, Dries Mertens, Eljif Elmas et José Callejón ( Matteo Politano, min.67)Stade:Sardegna ArenaButs:Dries Mertens (0-1, min. 65)