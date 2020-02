Cagliari 2-2 Parme

Il Cagliari et le Parme à égalité à deux lors de la réunion tenue ce samedi dans le Sardegna Arena. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. Il Cagliari Il est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre Inter. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Parme est venu de battre 2-0 à domicile à Udinese lors du dernier match organisé. Après le résultat obtenu, l’équipe à domicile s’est classée en sixième position, tandis que Parme Il est resté à la septième place à la fin du match.

02/01/2020

À 20:09

CET

SPORT.es

La première partie du match a commencé pour le Cagliari, qui a créé le lumineux avec un peu de Joao Pedro Galvao à la minute 19. Il a mis les planches sur Parme grâce à un objectif de Juraj Kucka juste avant le coup de sifflet final, spécifiquement à 42, terminant la première moitié avec un 1-1 sur le tableau de bord.

La deuxième mi-temps a commencé favorablement pour l’équipe locale, qui a progressé un peu Giovanni Simeone à la 54e minute. Il a égalé l’équipe à l’extérieur avec un but de Andreas Cornelius juste avant le coup de sifflet final, spécifiquement dans les années 90, mettant ainsi fin à la rencontre avec le résultat de 2-2.

Dans le chapitre des changements, dans le Cagliari a été soulagé de Christian Oliva et Alberto Paloschi remplacer Luca Cigarini et Giovanni Simeonetandis que le technicien de Parme, Roberto D’Aversa, a ordonné l’entrée de Gianluca Caprari et Mattia Sprocati fournir Luca Siligardi et Gaston Brugman.

L’arbitre a décidé de réprimander cinq joueurs. Du côté des locaux le carton jaune est allé à Luca Cigarini, Nahitan Nández et Radja Nainggolan et par le Parme exhorté à Matteo Darmian et Riccardo Gagliolo.

Les deux équipes avec 32 points ont été classées sixième (Cagliari) et septième place (Parme) après la fin du match de Serie A, qui s’est soldé par un match nul entre les deux candidats.

Le lendemain, l’équipe de Rolando Maran fera face à Gênestandis que le Parme sera mesurée par rapport à la Latium.

Fiche techniqueCagliari:Alessio Cragno, Paolo Farago, Ragnar Klavan, Fabio Pisacane, Luca Pellegrini, Nahitan Nández, Luca Cigarini (Christian Oliva, min.72), Joao Pedro Galvao, Radja Nainggolan, Artur Ionita et Giovanni Simeone (Alberto Paloschi, min.84)Parme:Simone Colombi, Matteo Darmian, Bruno Alves, Simone Iacoponi, Riccardo Gagliolo, Hernani, Gaston Brugman (Mattia Sprocati, min. 80), Juraj Kucka, Luca Siligardi (Gianluca Caprari, min. 57), Jasmin Kurtic et Andreas CorneliusStade:Sardegna ArenaButs:Joao Pedro Galvao (1-0, min. 19), Juraj Kucka (1-1, min. 42), Giovanni Simeone (2-1, min. 54) et Andreas Cornelius (2-2, min. 90)