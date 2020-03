Cagliari 3 – 4 AS Roma

La Rome ajouté trois points à son casier après avoir obtenu une victoire contre Cagliari, qui a remporté 3-4 ce dimanche en Sardegna Arena. Les deux rivaux sont venus de récolter des résultats disparates lors des réunions précédentes. Il Cagliari face à la réunion dans le but de retracer son score dans le classement après avoir subi une défaite 0-1 lors du match précédent contre le Naples. De son côté, le AS Roma il a gagné dans son fief 4-0 son dernier match dans la compétition contre US Lecce. Après le résultat obtenu, l’ensemble cagliaritani est onzième, tandis que le Rome Il est cinquième après la fin du match.

03/01/2020

Le match a commencé favorablement pour l’équipe cagliaritani, qui a été mis en avant par l’objectif de Joao Pedro Galvao à 28 minutes Cependant, l’équipe visiteuse a établi les tables en établissant 1-1 grâce à la 29e minute, puis l’équipe romaine a marqué, tracée avec le même but. Nikola Kalinic, qui a ainsi bouclé un double juste avant le bip final, notamment en 41, concluant la première partie par un 1-2 à la lumière.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a augmenté sa distance avec un peu de Justin Kluivert à la 64e minute, mais plus tard Cagliari Approché sur le tableau d’affichage après 75 minutes. Cependant, AS Roma augmenté les distances en faisant passer 2-4 à la 81e minute, mais l’équipe à domicile a réduit les différences avec un nouveau but de Joao Pedro Galvao, qui a ainsi réalisé un doublé juste avant le coup de sifflet final, notamment en 89, terminant le match avec le score de 3-4.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Gastón Pereiro, Giovanni Simeone et Daniele Ragatzu remplacer Artur Ionita, Alberto Paloschi et Marko Rog, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Carles Pérez, Davide Santon et Jordan Veretout, qui est entré par Cengiz Under, Bruno Peres et Justin Kluivert.

L’arbitre du match a montré neuf cartons jaunes. Des deux équipes, Joao Pedro Galvao, Giovanni Simeone, Luca Pellegrini et Daniele Ragatzu de l’équipe locale et Cengiz Under, Gonzalo Villar, Justin Kluivert, Pau Lopez et Davide Santon de l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ces trois points, le Rome Il occupait la cinquième place avec 45 points, sur la place d’accès de la Ligue Europa, à la fin du match, tandis que l’équipe dirigée par Rolando Maran Il s’est classé onzième avec 32 points.

L’équipe qui a joué le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le SPALtandis que le AS Roma jouera contre Sampdoria.

Fiche techniqueCagliari:Robin Olsen, Fabrizio Cacciatore, Ragnar Klavan, Fabio Pisacane, Luca Pellegrini, Artur Ionita (Gastón Pereiro, min.66), Radja Nainggolan, Joao Pedro Galvao, Christian Oliva, Marko Rog (Daniele Ragatzu, min.90) et Alberto Paloschi ( Giovanni Simeone, min.67)AS Roma:Pau López, Bruno Peres (Davide Santon, min.84), Chris Smalling, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov, Cengiz Under (Carles Pérez, min.76), Bryan Cristante, Henrikh Mkhitaryan, Gonzalo Villar, Justin Kluivert (Jordan Veretout, min .85) et Nikola KalinicStade:Sardegna ArenaButs:Joao Pedro Galvao (1-0, min. 28), Nikola Kalinic (1-1, min. 29), Nikola Kalinic (1-2, min. 41), Justin Kluivert (1-3, min. 64), Gastón Pereiro (2-3, min. 75), Aleksandar Kolarov (2-4, min. 81) et Joao Pedro Galvao (3-4, min. 89)