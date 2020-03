Cagliari, à la recherche d’un arrière droit: Adjapong en pole mais Sabelli l’aime aussi

Selon ce qui a été révélé ce matin par la Gazzetta dello Sport, Cagliari s’apprête à acheter un arrière droit qui pourrait provenir du championnat italien. Les Sardes suivent depuis un certain temps Stefano Sabelli de Brescia, que Cellino estime à environ 4 millions d’euros. Vous regardez également attentivement Claude Adjapong, en dehors des U21 appartenant à Sassuolo et actuellement prêté à Hellas Verona mais sans succès. Une manière plus simple que la première, étant donné qu’en Emilia ds Carli envoyé en prêt Romagne, totalement décidé à continuer à neroverde. Le rachat de ce dernier pourrait conduire à l’accord d’Adjapong.