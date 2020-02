Cagliari AS Roma

Dimanche prochain à 18h00, ils se feront face dans la Sardegna Arena le Cagliari et la Rome le 26e jour de la série A.

29/02/2020

Il Cagliari Il a hâte de récupérer des points dans le match qui correspond à la vingt-sixième journée après avoir subi une défaite contre le Naples dans le match précédent pour un résultat de 0-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 24 matchs disputés jusqu’à présent, avec 38 points pour et 36 contre.

Côté visiteurs, le AS Roma imposée à US Lecce 4-0 lors de leur dernière rencontre de la compétition, avec autant de Henrikh Mkhitaryan, Aleksandar Kolarov, Cengiz Under et Edin Dzeko, il vise donc à profiter de l’inertie gagnante du stade de Cagliari. Sur les 25 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le AS Roma Il a gagné dans 12 d’entre eux et a un bilan de 47 buts marqués contre 32 buts reçus.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Cagliari Il a cinq victoires, cinq défaites et deux nuls en 12 matchs à domicile, ce qui indique qu’il doit s’efforcer pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Aux sorties, le AS Roma Il a remporté six fois, a été battu trois fois et a tiré trois fois dans ses 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, afin que le duel puisse être aussi proche que possible entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Sardegna ArenaEn fait, les chiffres montrent sept victoires, six défaites et sept matchs nuls en faveur de Cagliari. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs six dernières visites au stade de Cagliari. La dernière fois qu’ils ont Cagliari et la Rome Dans ce tournoi, c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la série A, nous voyons que le AS Roma Il devance l’équipe à domicile avec un avantage de 10 points. L’équipe de Rolando Maran Il se classe onzième avec 32 points dans son casier. De son côté, le AS Roma Il compte 42 points et occupe la cinquième position du classement.