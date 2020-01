SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

Un retour attendu près de 6 mois, mais de plus en plus proche de devenir réalité. Contre l’Inter Milan, Cagliari pourrait célébrer demain les débuts saisonniers d’Alessio Cragno, prêt à reprendre sa place parmi les postes rouges et bleus après la blessure à la coiffe des rotateurs de son épaule droite lors du match amical contre Fenerbahce en août dernier. Le gardien florentin s’entraîne en groupe depuis plusieurs semaines et contre les Nerazzurri son désir de rachat pourrait être récompensé par Rolando Maran avec le maillot de départ. Jusqu’à présent, la place entre les postes a été occupée par Olsen et Rafael, mais dans les hiérarchies, Cragno a toujours été le véritable rossoblù numéro un. Le Suédois a presque toujours fait du bon boulot, avec la tache de l’expulsion de Lecce pour saper sa performance presque parfaite, tandis que le Brésilien a semblé subir la pression et est rapidement revenu à l’arrière. C’est maintenant à Cragno qui, après avoir reçu l’accord des médecins, est prêt à revenir au but de Cagliari et à le faire contre la deuxième force de Serie A, dans un match très délicat pour les couleurs rouge et bleu.

PILIER DE CAGLIARI – S’il optait pour Cragno, Maran trouverait l’une des épingles de son Cagliari, l’un de ces joueurs qui peut vraiment changer le sort d’un match avec ses arrêts. Sa blessure a été le premier signe malheureux d’une saison qui a toutefois pu donner de grandes émotions et ce fil magique de 13 résultats utiles consécutifs. Maintenant Cagliari doit nécessairement mettre derrière une période négative, ce qui donne la continuité au tirage au sort de Brescia et la reprise des points avec la continuité. Avec un extra d’Alessio Cragno, bien sûr.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

25.01 09:30 – Cagliari, Cragno réchauffe les gants de l’Inter

25.01 09:26 – Eriksen-Inter, l’annonce lundi. L’opération avait déjà commencé en été

25.01 09:15 – Turin, le jeûne de Belotti: 121 jours sans but à domicile. Et Atalanta est tabou

25.01 09:04 – Dybala: “La Juve voulait me vendre cet été, Sarri a tout changé”

25.01 09:00 – Coentrao exclusif appelle l’Italie: “J’aime A. Et puis il y a CR7 … ”

25.01 08:30 – Lazio, le retour des Fab Four: 35 jours après la dernière fois

25.01 08:15 – Rome, de Spolli à Doumbia: quand le marché d’hiver ne fait aucune différence

25.01 07:46 – Naples, le restylage commence: l’arrivée de l’héritier de Callejon est attendue

25.01 07:30 – Inter, le cercle est clos. Conte sourit et attend Eriksen

25.01 07:15 – Rebic le sauveur, Milan attrape toujours le joker croate pour gagner

25.01 07:10 – Printemps 1, égal entre Chievo et Rome. Atalanta accueille le Samp

25.01 07:00 – Juve, Kurzawa en vue: voici le Paratici gaucher soufflé à Marotta

25.01 06:50 – tmwradioGraziani sur Juve-Napoli: “Si Sarri fait le match, il gagne”

25.01 06:30 – Aujourd’hui, ils joueraient comme ceci: les formations probables des vents de A

25.01 06:25 – tmwradioPagliari: “Grand coup Eriksen. Naples? Il a chassé beaucoup d’argent”

25.01 06:15 – pollPolitano à Naples, est-ce le bon achat?

25.01 06:05 – tmwradioZaccheroni: “L’Inter et la Lazio perdent des coups. Scudetto, favori de la Juventus”

25.01 01:00 – Marché non stop – Indiscrétions, négociations et formalités du 25 janvier

25.01 00:45 – Juventus, Emre Can loué par Flick: “C’est un leader, il peut jouer n’importe où”

25.01 00:39 – tmwFiorentina, enquête pour Wendel: une place est nécessaire pour les citoyens non européens

25.01 00:30 – Udinese, au point mort pour la vente d’Opoku à Amiens

25.01 00:22 – Pioli: “Rebic profite du moment, il est motivé. Donnarumma grandit”

25.01 00:21 – liveCorvino: “Tous les grands noms de Chiesa. Montella? Malchanceux”

25.01 00:17 – Bennacer: “Les victoires changent tout. Nous devons faire mieux que ça”

25.01 00:15 – Zaccheroni à son retour au Japon: “Je nie, j’irai en touriste”

25.01 00:12 – Fiorentina, Juan Jesus devient plus compliqué: Dell’Orco et Igor les alternatives

25.01 00:09 – tmwParma, a proposé Januzaj. Faggiano aime ça, mais la négociation est difficile

25.01 00:01 – tmwInter, un nouveau dîner entre Marotta et les intermédiaires de l’affaire Eriksen

24.01 23:59 – Lazio, Fernando Couto propose Fabio Coentrao. Non du biancocelesti

24.01 23:58 – liveInter-Eriksen: accord conclu! Lundi les Danois à Milan?

1er étage

“Moi en Italie? J’aimerais bien, c’est un grand championnat. Et puis il y a le meilleur du monde, Cristiano Ronaldo “. L’ancien défenseur du Real Madrid Fabio Coentrao, une idée de marché de la Fiorentina et de Bologne, parle exclusivement à TuttoMercatoWeb.

Son ex partenaire Cristiano Ronaldo est toujours …