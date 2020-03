Cagliari, dans le match d’entraînement de l’après-midi avec Olbia: 1-0 signé Simeone

la Cagliari il s’est entraîné cet après-midi à la Sardaigne Arena, où les rossoblùs ont pris le terrain avec Olbia. La séance pour l’équipe de monsieur Zenga s’est ouverte avec l’échauffement: série d’exercices techniques et de combinaisons pour aller tirer au but. Donc un match de 45 ’à deux temps avec les blancs. Dans la première fraction du jeu, Simeone a marqué à la 40e minute: superbe tir de l’extérieur de la zone droite qui a été mis en sac à l’intersection des poteaux. Peu de temps auparavant, c’est Birsa qui avait inquiété Van der Want d’un coup de 25 mètres rejeté dans le coin. En seconde période de bonnes chances des deux côtés: à la 20e minute, la combinaison Joao Pedro-Paloschi débouche sur un tir brésilien, conclusion centrale. Olbia dangereux sur 25 ‘sur la contre-attaque avec Mastino, action terminée par Paris, tir faible sur le côté. Nainggolan proche du score à la 30e minute: percussion de la gauche vers le centre, tir du pied droit bloqué par van der Want. Olsen est alors bon de s’allonger sur sa gauche et d’envoyer un coup franc de La Rosa dans le coin. A 37 ‘Cigarini pêche dans la zone Ionienne qui tire à la volée, coup puissant mais central, Van der Want parvient à repousser le corner. Le test d’entraînement se termine 1-0 pour le rossoblù.

1ère FOIS

CAGLIARI: Cragno; Mattiello, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Birsa; Simeone, Pereiro, Ragatzu.

OLBIA: Van der Want; Autel, Gozzi, Pisano; Candela, Vallocchia, Giandonato, Lella, Pitzalis; Vert, Ogunseye.

2ème FOIS

CAGLIARI: Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Paloschi, Nainggolan, Joao Pedro.

OLBIA: Van der Want (38 ‘Barone), Mastino, Dalla Bernardina, La Rosa, Demarcus, Manca (38’ Belloni), Biancu, Pennington (30 ‘Miceli), Zugaro, Paris, Coconut.