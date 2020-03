Cagliari, Giulini: «Je veux sauver la face, nous rigolons depuis trois mois» Serie A

Le président de Cagliari Thomas Giulini il a parlé lors de la conférence de presse le jour de la présentation de Walter Zenga comme nouvel entraîneur des Sardes: “Mon humeur est de sauver la face, car depuis trois mois on fait rire les gens. Je ne suis intéressé que par cela, mais je ne veux pas entrer dans d’autres discours: nous avons fait rire tout le monde, y compris le club et l’entraîneur qui était là jusqu’à dimanche. Tous responsables, pas seulement les joueurs. En fait, il y a eu une série d’épisodes qui ont fait que Cagliari n’était plus celui que l’on admirait avec la Fiorentina, à partir de Lecce. C’est la réalité, je suis sûr et convaincu que le choix de Carli sur Zenga est le meilleur choix absolu pour nous rendre la compacité et l’enthousiasme, ainsi que le désir de prendre soin de chaque détail de vrais professionnels, ce qui doit être fait pour garder sa place de travail “.