Cagliari, Giulini: «Maran en danger? Le tout sous pression. Pavoletti, quelle légèreté! Mais renouvelez. Racisme … »| marché

la président de Cagliari, Thomas Giulini, a publié une interview avec La Nuova Sardegna. Ce sont ses paroles rapportées par le site officiel du club sarde:

Président, comment ça se passe?

“Je pourrais être meilleur.”

Comment vivez-vous ce moment?

“Le sentiment est si fort qu’il est difficile de dire ce que j’ai à l’intérieur. Nous jouions une sur la meilleure saison dans une année particulière …”

Aussi parce que l’été dernier, il a fait d’importants investissements sur le marché.

“Nous avons l’un des meilleurs milieux de terrain en Italie. Les initiés le disent. Notre équipe a le potentiel de rester dans le top dix. Lorsque vous obtenez 29 points après 15 jours, plus que de cultiver des ambitions, il était important d’affronter les matchs avec courage. sans prendre trop de responsabilités. Peut-être fallait-il avoir un peu plus de folie sportive et continuer sur le terrain avec joie et légèreté “.

La victoire est une chimère.

“C’est une question de tête, pas de physique. Maintenant il faut recommencer à gagner, même mal jouer. Onze” chiens “doivent jouer sur le terrain pour jouer avec une grande compacité pour prendre les trois points. Trouver le chemin du succès doit être notre obsession. Avant les points où nous sommes arrivés exprimant un bon football, en ce moment peu importe comment nous réussirons “.

Le groupe est-il toujours uni?

“Bien sûr. Tout aussi unis, nous sommes Carli et Maran. Les rencontres avec Olbia en sont un exemple, quand des valeurs émergent tôt ou tard, si tout le monde rame dans la même direction. Parfois, je pense que cette situation n’a pas de sens.”

Après le KO avec Napoli, vous avez décidé du retrait, donc pour la ligne dure?

“Nous avons toujours fermement défendu les actions de l’entraîneur et des joueurs. Celui qui doit décider, quand il se rend compte que l’utilisation de la carotte ne suffit pas, a raison de recourir au bâton”.

Maran est-elle en danger?

“J’ai eu la chance de rencontrer un vrai homme, qui apporte avec lui une grande culture du travail. Avant de le prendre, j’avais une opinion très positive sur lui, mais en le voyant travailler de près, mon estime a considérablement augmenté. Le football est une réalité en particulier, les résultats ne sont pas toujours une conséquence. Il existe de nombreux facteurs qui influencent et tout le monde, à partir de moi, est toujours sous pression “.

L’enthousiasme des fans s’est-il calmé, inquiet?

“J’ai mieux accepté le différend, que je justifie s’il reste dans les limites civiles. Quand il y en a, cela signifie que vous aimez l’équipe. Cela m’a fait mal de voir autant de sièges vides dans le secteur Distinti lors du dernier match à domicile, c’est une donnée que la médecine est le résultat, nous ne pouvons pas nous permettre de faire tomber les gens de l’amour. L’indifférence est un sentiment à chasser “.

Avec le stade Roma plein?

“Nous avons besoin de fans. Je comprends la déception parce que je suis le premier amoureux de Cagliari. L’équipe n’a pas changé, c’est celle qui a été applaudie partout. Quelque chose doit changer.”

Coronavirus permettant naturellement …

“Les autorités, la FIGC et la Ligue agissent avec bon sens. Le football est la joie, la passion, le passe-temps favori des Italiens. Si la situation ne se précipite pas, nous essaierons de ne pas nous arrêter”.

Au début du deuxième tour, la crise semblait être derrière lui, ce match avec Parme …

“Le but subi lors de la reprise a été décisif. Un coup dur, les cauchemars des buts marqués contre la Lazio sont revenus. Deux moments de la saison que nous payons au-delà de toute mesure.”

À quel point la blessure de Pavoletti était-elle enragée?

“Je pense qu’il y a eu de la légèreté de sa part qu’il paie plus qu’il ne devrait. Maintenant, nous attendons Leonardo sur le terrain pour le début de la préparation estivale. Nous travaillons à l’adaptation de son contrat”.

Vous êtes-vous trompé en n’achetant pas de défenseur en janvier?

“Si Cagliari veut lancer de jeunes joueurs comme il l’a fait avec Cragno et Barella, ils doivent les jouer. Walukiewicz est l’un des défenseurs les plus tournés vers l’avenir, il est juste de viser. Nous avons trois centrales électriques fiables comme Pisacane, Klavan et Ceppitelli, la quatrième est le Polonais, un garçon.” qui a de la qualité. Pourquoi aller en chercher? Ou acheter un footballeur qui améliore clairement le département et ensuite cela a du sens, sinon je dis non aux opérations juste pour les faire et ensuite enlever plus d’espace pour les jeunes “.

Cerri était l’un de ses élèves mais il l’a vendu à SPAL. Avez-vous changé d’avis?

“Le but qu’il a marqué à la Sampdoria est notre dernière victoire, j’ai donc un souvenir positif. Je reste convaincu qu’il est un footballeur avec un grand potentiel.”

Pensez-vous également que trop d’attentes ont été créées sur Cagliari?

“Nous n’étions pas forts, personne n’attendrait rien de nous.”

Andrea Cossu est-elle un découvreur de talents?

“Une personne intelligente, intelligente et réservée. Si vous ajoutez à cela l’amour qu’il a pour Cagliari, c’est un mélange parfait. Nous sommes heureux de ce qu’il fait, il a un œil sur les joueurs”.

Surpris par le printemps?

“Nous sommes deuxièmes en trois points d’Atalanta. Une excellente saison, Canzi et Conti devraient recevoir le bon crédit. Le maintien de cette humilité est important. Nous avons l’un des budgets les plus bas du groupe, mais le mérite d’avoir transmis aux garçons des valeurs en sacrifice et en attachement au maillot. Je suis convaincu que la santé d’une entreprise se mesure à la solidité de ses fondations. Nous travaillons pour que le secteur jeunesse devienne la base de notre club. Les maisons sont construites à partir des fondations “.

Avec l’aide d’un maître comme Bernardo Mereu?

“Le travail capillaire sur le territoire au fil des ans élèvera le niveau du mouvement de football sarde et de notre première équipe. J’étais excité l’autre soir en regardant l’émission spéciale de Sky avec Mereu parlant aux garçons. Bernardo est un homme de football et coeur, un excellent achat, ainsi que Pierluigi Carta “.

Reconnaissance importante de la nomination du Scorcu dans l’équipe de football paralympique.

“Le travail d’une personne qui a toujours collaboré à Cagliari, qui a mûri un énorme chemin de croissance, est récompensé. Il récompense la passion des nombreuses personnes qui travaillent dans le club et l’attention de l’entreprise et de la Fondation Giulini pour les questions sociales”.

Prêt pour le centenaire?

“L’événement le plus pertinent sera le match du 31 mai: nos légendes contre les bleus. Pour les 50 ans écoulés depuis le championnat historique, nous rendrons hommage aux héros de 1970 avec une initiative particulière et particulière. Le Centenaire doit être un point de départ, un accélérateur de croissance “.

Félicitations au président pour avoir expulsé trois “fans” racistes du stade.

“Le football comme beaucoup d’autres choses en Italie se réfugie derrière des fleuves de mots. Nous avons décidé d’arrêter ce flux interminable de mots en faisant les premiers pas de la non-satisfaction dans notre maison. Nos supporters sont en bonne santé, notre ville, la “Toute la région possède de vrais anticorps, gagnés sur le terrain contre toutes les formes de discrimination. Un peuple qui en a souvent été victime ne peut pas être approché de ce comportement à cause de quelques personnes démentes”.

“Daspo” valable uniquement pour la Sardaigne Arena ou aussi pour le nouveau stade?

«Nous envisageons de donner à ces personnes une chance pour le nouveau stade avec la logique de réponses de justice réparatrice que nous pourrions confier au Cipm Sardegna pour la vérification d’une voie de médiation pénale qui envisage des activités socialement utiles. Une nouvelle voie de plus en plus répandue Niveau européen dans le domaine judiciaire “.