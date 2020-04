Cagliari, Giulini: “Reprise du championnat? Que les fans décident aussi”

Tommaso Giulini, président de la Cagliari, s’est entretenu avec “Monitor”, une émission de Videolina, évoquant également l’éventuelle reprise du championnat: “Evidemment je ne sais pas si et quand on pourra redémarrer ou non, certainement il y aurait des avantages sur le fait du classement à éviter les appels et à mettre tout le monde est d’accord: l’avantage de finir serait aussi de rappeler tous les travailleurs qui sont à la maison. Au contraire, il y aurait aussi des inconvénients: si vous partiez, vous le feriez à huis clos et il y aurait toujours des risques même s’il y a protocoles rigoureux pour éviter les infections. Je ne sais pas comment la Sardaigne se comportera pendant la saison touristique, mais je regrette que l’équipe de Cagliari ait ramené le virus ici: maintenant je ne peux pas dire ce qui est mieux, mais je veux dire que beaucoup parlent seulement pour leurs propres intérêts. Je voudrais comprendre ce que les fans pensent, qui sont l’âme du football, peut-être avec un sondage dans le journal. D’une part, je voudrais recommencer à jouer demain, mais d’un autre côté, je vois beaucoup de douleur et de souffrance dans les hôpitaux: alors laissez les fans décider de mettre fin à la saison ou de penser à la prochaine. “